Silent Hill 2 Remake: Mit 50 % Rabatt jetzt für Xbox Series X|S erhältlich

Das Psychohorror-Spiel Silent Hill 2 Remake ist jetzt für Xbox Series X|S erhältlich – zum Black Friday gleich für nur 34,99 Euro.

Konami gab heute bekannt, dass Silent Hill 2, das Remake des Psychohorror-Spiels von 2001 aus dem Jahre 2024, ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich ist. Zur Feier der Veröffentlichung können Spielende auf Xbox und Windows-PC via Steam, GOG, und Epic mit bis zu 50 Prozent Rabatt (34,99 statt 69,99 Euro) auf den Standardpreis in den Nebel von Silent Hill 2 eintauchen.

Darüber hinaus ist das Spiel in einem speziellen Bundle mit Silent Hill f erhältlich, das bei den diesjährigen Game Awards und den Golden Joystick Awards in drei wichtigen Kategorien nominiert ist. Das Bundle ist ebenfalls mit 20 Prozent Rabatt verfügbar.

Black-Friday-Sales:

21. November – Silent Hill f ist erstmals 30 Prozent günstiger im PlayStation Store erhältlich.

21. November – Silent Hill 2 ist 50 Prozent günstiger für Xbox and PlayStation erhältlich.

25. November – Silent Hill 2 ist 50 Prozent günstiger auf Steam und GOG erhältlich.

25. November – Silent Hill f ist 20 Prozent günstiger auf Steam, Xbox Series X|S, Epic und GOG erhältlich.

25. November – Bundle-Angebot: Das Bundle aus Silent Hill f und Silent Hill 2 ist 20 Prozent günstiger im Steam-, Xbox- und PlayStation Store erhältlich.

Aktionszeiträume und Produkte können je nach Store variieren. Bitte prüft die jeweiligen Store-Seiten für weitere Details.

Neueste Updates für Silent Hill f:

Das neueste Update für Silent Hill f, Patch 1.10, erschien am 13. November und führte einen neuen Schwierigkeitsgrad ein, der ein entspannteres Spielerlebnis bietet. Das Update enthielt außerdem überspringbare Abschnitte im New Game+, was den Wiederspielwert erhöht, sowie diverse Fehlerbehebungen.