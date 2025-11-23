Silent Hill 2 Remake: Neues Gameplay-Video zeigt den düsteren Start

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 33 Minuten Gameplay aus dem Remake von Silent Hill 2 auf der Xbox Series X.

Das Silent Hill 2 Remake steht bei vielen von euch ganz oben auf der Liste der spannendsten Horror-Neuauflagen. In unserem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch deshalb ausführlich, wie der Einstieg in die Geschichte umgesetzt wurde.

Bereits in den ersten Minuten wird deutlich, wie viel Wert auf Atmosphäre gelegt wurde. Gedämpfte Beleuchtung, langsame Perspektivwechsel und der typische Nebel sorgen sofort für ein beklemmendes Gefühl.

Ihr begleitet James Sunderland im frühen Abschnitt seines Weges nach Silent Hill und seht, wie bekannte Szenen mit modernen Effekten neu gestaltet wurden.

Das Video vermittelt euch unmittelbar, welcher Ton das Remake anschlägt und ob der atmosphärische Anfang euren Erwartungen entspricht.

Wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet, wie der Albtraum neu interpretiert wurde, liefert folgendes Video einen klaren Eindruck.

