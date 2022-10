Silent Hill 2 Remake: Seit drei Jahren in Entwicklung

Autor:, in / Silent Hill 2 Remake

Bloober Team arbeitet an einem neuen Spiel zu Silent Hill? Daran haben wohl die wenigsten geglaubt, als wir im Februar 2021 darüber berichtet hatten.

Seitdem gab es noch einige Meldungen mit Gerüchten, dass das Studio von Spielen wie Layers of Fear, Observer und The Medium an einem neuen Teil der ikonischen Spielreihe von Konami arbeiten würden.

Am vergangenen Donnerstag wurde dann offiziell verkündet: Bloober Team entwickelt ein Remake zu Silent Hill 2. Das Spiel erscheint zunächst Zeit exklusiv für PlayStation und soll sich schon drei Jahre in der Entwicklung befinden.

Silent Hill 2 Remake sei laut Piotr Babeno von Bloober vollständig von Konami finanziert und befinde sich in einer späten Produktionsphase.

Einen Release-Termin könnte von Konami schon bald verkündet werden, so Babeno.