Silent Hill 2 Remake: Shadow Drop diese Woche möglich

Das Remake des Horrorklassikers Silent Hill 2 ist bislang nur für PC und PlayStation 5 erhältlich. Nach einem Leak im Microsoft Store gilt jedoch als sicher, dass auch die Xbox Series X|S versorgt wird.
Dem Leak zufolge soll der Release bereits am 21. November erfolgen – also diesen Freitag.
Noch ist unklar, in welchem Rahmen die Ankündigung stattfinden wird. Eine naheliegende Möglichkeit wäre das Xbox Partner Showcase, das Gerüchten zufolge schon bald offiziell bestätigt werden soll.
Sollte dies zutreffen, könnten Microsoft und Konami das Silent Hill 2 Remake direkt im Rahmen der Präsentation als Shadow Drop ankündigen und unmittelbar für Xbox verfügbar machen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Yeah, das freut mich jetzt wirklich!
Hier wäre der Begriff fog drop besser ^^
Wie einige schon schrieben, an besten direkt im GP.
Plus fetten Release Rabatt. Vollpreis kann sich Konami in die Haare schmieren.
Das wäre super und ach ja Anno Warte noch auf dich 😂
Hätts auch gern in der Sammlung als alter Silent Hill Fan🤔 bester Teil vom Horror Faktor für mich immer noch 3 denn der war so richtig geil krank verstörend 😅
hoffentlich im Game Pass. sonst starte ich das Spiel auf PS5, im Abo gelandet vor kurzem.