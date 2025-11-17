Silent Hill 2 Remake: Shadow Drop diese Woche möglich

Das Remake des Horrorklassikers Silent Hill 2 ist bislang nur für PC und PlayStation 5 erhältlich. Nach einem Leak im Microsoft Store gilt jedoch als sicher, dass auch die Xbox Series X|S versorgt wird.

Dem Leak zufolge soll der Release bereits am 21. November erfolgen – also diesen Freitag.

Noch ist unklar, in welchem Rahmen die Ankündigung stattfinden wird. Eine naheliegende Möglichkeit wäre das Xbox Partner Showcase, das Gerüchten zufolge schon bald offiziell bestätigt werden soll.

Sollte dies zutreffen, könnten Microsoft und Konami das Silent Hill 2 Remake direkt im Rahmen der Präsentation als Shadow Drop ankündigen und unmittelbar für Xbox verfügbar machen.