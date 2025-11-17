Silent Hill 2 Remake: Shadow Drop diese Woche möglich

19 Autor: , in News / Silent Hill 2 Remake
Übersicht
Image: Konami

Als Shadow Drop könnt Silent Hill 2 Remake diese Woche für Xbox Series X|S erscheinen.

Das Remake des Horrorklassikers Silent Hill 2 ist bislang nur für PC und PlayStation 5 erhältlich. Nach einem Leak im Microsoft Store gilt jedoch als sicher, dass auch die Xbox Series X|S versorgt wird.

Dem Leak zufolge soll der Release bereits am 21. November erfolgen – also diesen Freitag.

Noch ist unklar, in welchem Rahmen die Ankündigung stattfinden wird. Eine naheliegende Möglichkeit wäre das Xbox Partner Showcase, das Gerüchten zufolge schon bald offiziell bestätigt werden soll.

Sollte dies zutreffen, könnten Microsoft und Konami das Silent Hill 2 Remake direkt im Rahmen der Präsentation als Shadow Drop ankündigen und unmittelbar für Xbox verfügbar machen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Silent Hill 2 Remake

19 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Homunculus 277900 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.11.2025 - 17:02 Uhr

    Wie einige schon schrieben, an besten direkt im GP.

    Plus fetten Release Rabatt. Vollpreis kann sich Konami in die Haare schmieren.

    1
  4. Spaxarrow 1640 XP Beginner Level 1 | 17.11.2025 - 17:12 Uhr

    Hätts auch gern in der Sammlung als alter Silent Hill Fan🤔 bester Teil vom Horror Faktor für mich immer noch 3 denn der war so richtig geil krank verstörend 😅

    0
  5. burito361 99100 XP Posting Machine Level 4 | 17.11.2025 - 18:07 Uhr

    hoffentlich im Game Pass. sonst starte ich das Spiel auf PS5, im Abo gelandet vor kurzem.

    0

Hinterlasse eine Antwort