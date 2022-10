Silent Hill 2 Remake: Spiel erscheint zeitlich exklusiv für PlayStation 5

Sony hat sich die „zeitlich Konsolen exklusiven Rechte“ für Silent Hill 2 Remake von Konami gesichert. Dazu erscheint das Spiel parallel für PC via Steam. Weiter wurde offiziell bekannt gegeben, dass die zeitliche Exklusivität ganze 12 Monate andauern wird.

Wer uns nicht glauben möchte, kann es hier ganz klar weiß auf blau nachlesen:

Somit erscheint Silent Hill 2 Remake exakt 12 Monate nach der Veröffentlichung für PlayStation 5 und PC auch für die Xbox.

Entwickelt wird Silent Hill 2 Remake von Bloober Team, das polnische Studio, das auch schon Layers of Fear, Blair Witch, The Medium und andere Spiele entwickelt hat.

In der offiziellen Beschreibung gibt es erste Details zur Story: „Nachdem er einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat, reist James an den Ort, wo sie gemeinsam so viel erlebt haben, in der Hoffnung, sie noch einmal zu sehen: SILENT HILL.

Dort, am See, trifft er eine Frau, die ihr gespenstisch ähnelt …“

„Ich … heiße Maria“, lächelt die Frau. Ihr Gesicht, ihre Stimme … Sie ist genau wie sie.

„Erlebe ein Meisterwerk des psychologischen Survival-Horrors – gepriesen als bester Teil der Serie – auf der neuesten Hardware, mit grausiger Grafik und schreckenerregendem Sound.“