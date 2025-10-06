Silent Hill 2 Remake: Xbox- und Switch 2-Ankündigung könnte bald erfolgen

Änderungen auf der offiziellen Webseite lassen die Vermutung zu, dass eine Ankündigung von Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 bevorstehen könnte.

Mit der Veröffentlichung von Silent Hill 2 Remake im August 2024 blieb die Xbox-Plattform zunächst außen vor. Das Horrorspiel, entwickelt vom Bloober Team im Auftrag von Konami, erschien exklusiv für PC und PlayStation 5.

Bereits der damalige PlayStation-Trailer wies darauf hin, dass das Spiel für zwölf Monate exklusiv erhältlich sein würde und frühestens ab dem 10. August 2025 auf weiteren Plattformen veröffentlicht werden kann.

Die zeitlich begrenzte Exklusivität ist inzwischen abgelaufen.

Eine Ankündigung zu weiteren Plattformen steht bislang aus, wird jedoch in absehbarer Zeit erwartet.

Auf der offiziellen Website zu Silent Hill 2: Remake wurden, wie ein Nutzer auf Reddit feststellte, kürzlich Änderungen an den Platzhaltern für die verfügbaren Plattformen vorgenommen.

Dies deutet darauf hin, dass Konami die Veröffentlichung für Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 schon bald bestätigen könnte.