Silent Hill 2 Remake: Xbox-Version steht kurz vor der Ankündigung – Insider

Silent Hill 2 Remake Xbox-Version, PS5 Pro-Patch und Born from a Wish-DLC stehen kurz vor der Ankündigung – meint zumindest ein Insider!

Laut dem bekannten Insider Dusk Golem bereitet Konami eine umfangreiche Ankündigung zum Silent Hill 2 Remake vor. Demnach soll die Xbox-Version des Spiels bald offiziell vorgestellt werden, begleitet von einem speziellen PS5 Pro-Patch sowie dem Born from a Wish-DLC, einer neuen Erweiterung, die zusätzlichen Story-Inhalt bieten soll.

Die Enthüllung ist laut dem Leak zeitlich so geplant, dass sie mit dem Startfenster des kommenden Silent Hill 2-Films zusammenfällt. Konami wolle damit sowohl die Aufmerksamkeit auf das Spiel als auch auf den Kinostart lenken und das Remake als zentralen Bestandteil der neuen Silent Hill-Offensive positionieren.

Das Silent Hill 2 Remake, entwickelt von Bloober Team, erscheint derzeit exklusiv für PlayStation 5 und PC, wobei die Xbox-Version nun offenbar kurz vor der offiziellen Bestätigung steht. Fans dürfen sich auf grafische Verbesserungen, optimierte Performance und neue Inhalte freuen, die das Remake noch einmal aufwerten sollen.