Silent Hill 2 Remake: Xbox-Version steht kurz vor der Ankündigung – Insider

Laut dem bekannten Insider Dusk Golem bereitet Konami eine umfangreiche Ankündigung zum Silent Hill 2 Remake vor. Demnach soll die Xbox-Version des Spiels bald offiziell vorgestellt werden, begleitet von einem speziellen PS5 Pro-Patch sowie dem Born from a Wish-DLC, einer neuen Erweiterung, die zusätzlichen Story-Inhalt bieten soll.
Die Enthüllung ist laut dem Leak zeitlich so geplant, dass sie mit dem Startfenster des kommenden Silent Hill 2-Films zusammenfällt. Konami wolle damit sowohl die Aufmerksamkeit auf das Spiel als auch auf den Kinostart lenken und das Remake als zentralen Bestandteil der neuen Silent Hill-Offensive positionieren.
Das Silent Hill 2 Remake, entwickelt von Bloober Team, erscheint derzeit exklusiv für PlayStation 5 und PC, wobei die Xbox-Version nun offenbar kurz vor der offiziellen Bestätigung steht. Fans dürfen sich auf grafische Verbesserungen, optimierte Performance und neue Inhalte freuen, die das Remake noch einmal aufwerten sollen.
Der neue Silent Hill Film kommt erst Ende Januar. Das wären dann nochmal 3½ Monate bis Release. Hat Sony die Exklusivität so noch rauszögern können sollte es stimmen.
Ist echt ein Witz, was ein Terz wegen dem Spiel veranstaltet wird, sie sollen es einfach jetzt auf Xbox veröffentlichen und fertig.
Das DLC „Born From A Wish“ ist nich neu sondern alt und gab es schon zum original Silent Hill 2. Hab ich selbst damals gespielt und ist total langweilig. Davon mal ab glaube ich irgendwelchen „Leakern“ oder „Insidern“ nicht sondern warte auf offizielle Neuigkeiten der Entwickler.
Muss erstmal Resi 4 durchspielen 🙂
Dann wahrscheinlich heute, habe aber kein Interesse