Silent Hill 2 Remake: Xbox vs. PlayStation: Grafikvergleich zeigt starke Einschnitte

Eine aktuelle Grafik-Analyse zu Silent Hill 2 Remake zeigt, wie unterschiedlich das Remake auf den Xbox-Konsolen performt.
Während die Xbox Series X die nebelverhangenen Straßen von Silent Hill auf dem Niveau der PlayStation 5 darstellt, werden bei der Xbox Series S deutlich stärkere technische Kürzungen sichtbar.
Die Umsetzung basiert stark auf der Lumen Technologie der Unreal Engine 5, was die Unterschiede zwischen den Konsolen besonders deutlich hervorhebt.
Auf der Series X erreicht ihr ein sehr sauberes Gesamtbild, überzeugende Beleuchtung und einen kleinen Performance-Vorteil gegenüber der PlayStation 5, müsst allerdings gelegentlich mit Screen Tearing rechnen. VRR wird hier empfohlen!
Auf der Xbox Series S fallen die Reduktionen in Auflösung, Beleuchtungsqualität und Detailtiefe jedoch deutlich größer aus als erwartet.
Die vereinfachten Lichteffekte und weniger präzise Materialdarstellungen verändern die Atmosphäre spürbar, wodurch der grafische Anspruch des Remakes nicht vollständig zur Geltung kommt.
Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Xbox Series X ein stabiles, hochwertiges Erlebnis bietet, während die Xbox Series S ihr technisches Limit erreicht und merklich größere Kompromisse eingehen muss – besonders sichtbar in einer Engine, die stark auf moderne Beleuchtungssysteme setzt.
Um es mit einem Wort von Marcus Fenix zu zitieren: „primaaa“.
Aber dass es auf der X etwas besser läuft, war zu erwarten, da etwas stärker als PS5.
Persönlich bevorzuge ich nach wie vor die PC-Version.
Genau. Wobei es glaube ich vollkommen egal ist ob 50 oder 49 fps. Überraschend fand ich das die S Version eigentlich auch noch gut ist, dafür dass die Leistung nicht wirklich besser ist als die der X One X.
Ach naja, ich würde auch meinen Spaß auf der Series S haben. Ich mag sie echt gern, war mein Einstieg in die Next Gen und war nie enttäuscht. Für meine Zwecke hat sie immer ausgereicht. Jetzt hat sie meine Frau und ist auch zufrieden. Meine Series X, wegen Laufwerk, Diablo IV und Geld später geholt, ist wahrscheinlich auch unterfordert. Ich daddel hier auf einen für heutige Verhältnisse alten Fernseher mit nur Full HD. Reicht aber. Ich seh alles, kann alles lesen. Wie bei der Series S davor schon.
Wo genau verliert eigentlich die Series X den eigentlich technischen Vorteil gegenüber der PS5
joa wie immer halt
ps5 und die x nahezu identisch
die s mit abstrichen
Also auf der kleinen Xbox sieht das wirklich sehr gut aus.