Silent Hill 2 Remake: Xbox vs. PlayStation: Grafikvergleich zeigt starke Einschnitte

Analyse bestätigt: Xbox Series X erreicht und toppt teilweise PlayStation 5-Niveau, Xbox Series S kämpft mit deutlichen Abstrichen!

Eine aktuelle Grafik-Analyse zu Silent Hill 2 Remake zeigt, wie unterschiedlich das Remake auf den Xbox-Konsolen performt.

Während die Xbox Series X die nebelverhangenen Straßen von Silent Hill auf dem Niveau der PlayStation 5 darstellt, werden bei der Xbox Series S deutlich stärkere technische Kürzungen sichtbar.

Die Umsetzung basiert stark auf der Lumen Technologie der Unreal Engine 5, was die Unterschiede zwischen den Konsolen besonders deutlich hervorhebt.

Auf der Series X erreicht ihr ein sehr sauberes Gesamtbild, überzeugende Beleuchtung und einen kleinen Performance-Vorteil gegenüber der PlayStation 5, müsst allerdings gelegentlich mit Screen Tearing rechnen. VRR wird hier empfohlen!

Auf der Xbox Series S fallen die Reduktionen in Auflösung, Beleuchtungsqualität und Detailtiefe jedoch deutlich größer aus als erwartet.

Die vereinfachten Lichteffekte und weniger präzise Materialdarstellungen verändern die Atmosphäre spürbar, wodurch der grafische Anspruch des Remakes nicht vollständig zur Geltung kommt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Xbox Series X ein stabiles, hochwertiges Erlebnis bietet, während die Xbox Series S ihr technisches Limit erreicht und merklich größere Kompromisse eingehen muss – besonders sichtbar in einer Engine, die stark auf moderne Beleuchtungssysteme setzt.