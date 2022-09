Silent Hill 2: Leak zum Remake mit Artwork und Screenshots aufgetaucht

Ein neuer Leak zeigt angeblich neue Screenshots und ein Artwork aus dem neuen Silent Hill-Spiel. Die Screenshots sollen dabei aber eher aus einem internen Pitch von Bloober Team stammen, bevor das Projekt von Konami grünes Licht bekam.

Angeblich arbeitet Bloober Team somit an einem Remake zu Silent Hill 2.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D

— Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022