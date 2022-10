Silent Hill: Ascension: Ist ein einmaliges interaktives Streaming-Experiment

In dieser Woche wurden mehrere neue Projekte rund um die Marke Silent Hill angekündigt.

Entwickler Bloober Team arbeitet an einem Remake von Silent Hill 2, während Silent Hill f und Silent Hill: Townfall ganz neue Spiele sind.

Schließlich wurde auch die interaktive Serie Silent Hill: Ascension angekündigt, zu der es jetzt erste Informationen gibt.

Silent Hill: Ascension ist ein Streaming-Event, welches nur ein einziges Mal stattfinden wird. Das teilte Insider Dusk Golem mit, der mit Jacob Navok, CEO der Firma Genvid sprach. Genvid ist ein Hersteller von Streaming-Software.

Ascension sei ein narratives, verzweigtes Cloud-Streaming-Experiment. Eine Art Silent Hill-Miniserie, in der Spieler kollektiv im Chat entscheiden, was als nächstes passiert und damit ihr eigenes Abenteuer und Kanon für die Reihe entstehen lassen. Navok betonte auch, dass das Ganze nur einmal ausgestrahlt wird.

Bei dem experimentellen Stream werden die Teilnehmer des Chats über Dinge wie den Beziehungen zwischen den Charakteren entscheiden und über Leben und Tod.

Wer dabei an Telltale-Spiele denkt, in denen solche Entscheidungen dutzendfach getroffen werden müssen, wird nicht überrascht sein, dass ehemalige Mitarbeiter von Telltale an Silent Hill: Ascension mitarbeiten. Tatsächlich klingt das Ganze nach The Walking Dead: Last Mile, einem anderen interaktiven Streaming-Event von Genvid.

Neben den genannten Projekten will Konami in Zukunft weitere Partnerschaften eingehen, um mehr Spiele der Reihe auf den Markt zu bringen.