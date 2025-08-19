Silent Hill f: Albtraumhafte Einblicke auf der Gamescom 2025

Im Rahmen der Gamescom 2025 wurde ein neuer Silent Hill f-Trailer vorgestellt, der euch einen intensiven Eindruck von der Atmosphäre und dem erzählerischen Stil des Spiels vermittelt.
Die Präsentation erfolgte während der Opening Night Live und wurde von Konami als cineastisches Erlebnis inszeniert:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sah auf jeden Fall noch nach Psychohorror aus, die Action scheint nicht zu überwiegen 🤔.
Auch nichts für mich.😅
Na, ich weiß wirklich nicht, ob mich das interessiert.
Spricht mich gar nicht an weil das nichts mehr mit Silent Hill zu tun hat wie bei den anderen Spielen aus der Serie.
Ich freue mich auf das neue Project Zero Souls