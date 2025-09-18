Silent Hill f: Bis zu 15 Stunden Spielzeit laut erstem Test

Laut einem ersten Testbericht dauert der Horror in Silent Hill f 12 bis 15 Stunden.

Das Horrorspiel Silent Hill f hat von der japanischen Zeitschrift die erste offizielle Wertung erhalten. Famitsu vergab 36 von 40 Punkten, was die höchste Wertung für die Publikation für die Reihe bedeutet.

Laut dem Test wird für einen Spieldurchgang rund 12 bis 15 Stunden benötigt. Gelobt wurden Atmosphäre, Grafik und Sound. Die mysteriöse Story macht es zudem „schwer, mit dem Spielen aufzuhören“, wie es unter anderem heißt.

Als überraschend befriedigend wertet man die Kämpfe in Silent Hill f. Wer mit Action jedoch nicht viel anfangen kann, soll selbst auf niedrigem Schwierigkeitsgrad weniger Spaß daran finden.

Silent Hill f ist ab dem 25. September erhältlich. Mit der Deluxe Edition startet der Horror schon am 23. September.