Silent Hill f: Die ersten 60 Minuten Gameplay in 4K und 60FPS

Silent Hill f gibt euch jetzt einen ersten tiefen Einblick in das kommende Horror-Erlebnis. Im Opening-Gameplay könnt ihr die ersten 60 Minuten in 4K-Auflösung mit flüssigen 60FPS erleben.
Dabei zeigt Silent Hill f eindrucksvoll, wie die düstere Atmosphäre, die detailreiche Umgebung und die bedrückende Soundkulisse zu einem intensiven Einstieg in die Geschichte verschmelzen.
Mit diesem Gameplay-Material wird deutlich, dass Silent Hill f die Tradition der Serie fortführt und gleichzeitig moderne Technik nutzt, um den Horror noch greifbarer zu machen.
Spielerinnen und Spieler erwarten unheimliche Schauplätze, psychologischer Terror und eine Story, die von Beginn an fesselt. Silent Hill f bietet damit schon in der Eröffnungsstunde einen Vorgeschmack auf ein Survival-Horror-Erlebnis, das die Gaming-Community in seinen Bann ziehen dürfte.
Weiß nicht was an der Grafik beeindruckend sein soll.
Dunkle Schlauchlevel faszinieren mich nicht so sehr. Und die Figuren auch nicht.
Mich hauts auch nicht vom Sitz. Da war das Remake vom 2er echt besser, finde ich.
Hab jetzt nur kurz durchgeklickt, da ich micht zu viel spoilern lassen möchte.
Sieht schon sehr gut aus.
Die Stimmung ist on Point.
Klar Atmosphäre ist auf jeden Fall da, sieht auch grafisch stabil aus aber auch nichts besonderes, sind halt Schlauchlevel, da gab’s schon auf der One und PS4 beeindruckendere Games.
Ich glaube das Silent Hill 2 Remake für die Xbox hätte mich mehr angesprochen
Da verfällt je nächsten Monat zumindest die Exklusivität. Man darf also hoffen.
Vielleicht hört man ja schon was dazu auf der TGS.
Auch hier ist dank Borderlands und Chronos leider kein D1 Kauf möglich, obwohl es mich schon reizt. Tja, was willste machen……
Man kann halt nicht alles spielen.
Ich habe heute Morgen mal nebenbei 2,5 Stunden einen Twitch-Stream geschaut und mein Eindruck war ernüchternd. Tatsächlich alles nur vorgegebene schlauchige Wege, am Anfang im Dorf noch atmosphärische Stimmung und immer späteren Verlauf eher langweilig, die Rätsel sind auch nicht so schwer, das Kampfsystem ungenau … für mich daher ein eindeutiger Sales-Titel für 30,- Euro.
Nein, es ist wohl doch eher überbewertet und die Levels sind schlauchig. Die Grafik ist auch nicht so gut wie im Remake von Silent Hill 2.
Da ist dann doch das SH 2 Remake auf ganzer Linie besser und das durchzuspielen, war echt ein geiler (zum Glück nur virtueller) Psychotrip.
Wird wie auch viele andere Titel im Angebot gekauft, gutes, lineares Horrorspiel.
Mein Favo Char im Spiel, Fox Mask Dude – echten Namen lass ich mal wegen Spoiler weg. Das Design ist so schnieke *___*
Bin eh voll der Kimono-Fan, damit haste mich sofort und wenn es dann auch noch so stylish inszeniert ist.