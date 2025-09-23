Silent Hill f: Die ersten 60 Minuten Gameplay in 4K und 60FPS

Silent Hill f gibt euch jetzt einen ersten tiefen Einblick in das kommende Horror-Erlebnis. Im Opening-Gameplay könnt ihr die ersten 60 Minuten in 4K-Auflösung mit flüssigen 60FPS erleben.

Dabei zeigt Silent Hill f eindrucksvoll, wie die düstere Atmosphäre, die detailreiche Umgebung und die bedrückende Soundkulisse zu einem intensiven Einstieg in die Geschichte verschmelzen.

Mit diesem Gameplay-Material wird deutlich, dass Silent Hill f die Tradition der Serie fortführt und gleichzeitig moderne Technik nutzt, um den Horror noch greifbarer zu machen.

Spielerinnen und Spieler erwarten unheimliche Schauplätze, psychologischer Terror und eine Story, die von Beginn an fesselt. Silent Hill f bietet damit schon in der Eröffnungsstunde einen Vorgeschmack auf ein Survival-Horror-Erlebnis, das die Gaming-Community in seinen Bann ziehen dürfte.