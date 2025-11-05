Silent Hill f: Entwickler spricht über Designprozesse

Im dritten Teil der Videoreihe gewährt NeoBards Entertainment spannende Einblicke in die Entstehung von Silent Hill f. Das Entwicklerteam beschreibt, wie sie eine Atmosphäre erschaffen wollten, die den psychologischen Horror durch tiefgründige Charaktere verstärkt.
Dabei stand nicht nur das Grauen im Vordergrund, sondern auch die emotionale Verbindung zu den Figuren, deren persönliche Geschichten und innere Konflikte das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen.
Ganz interessant für Leute die auf sowas stehen
Würde ich mir anschauen, wenn ich das Spiel durch habe.