Silent Hill f: Exklusives Interview beim Xbox-Broadcast

Fans der Silent Hill-Reihe dürfen sich diese Woche auf ein exklusives Interview zu Silent Hill f freuen.
Am Donnerstag werden Serien-Produzent Motoi Okamoto und Al Yang, Game Director von NeoBards Entertainment, beim Xbox-Broadcast über das kommende Horrorspiel sprechen.
Der Xbox-Broadcast von der Gamescom startet am Donnerstag um 15:00 Uhr.
Bin mal gespannt, wie sie sich zu dem Actionaspekt im Spiel äußern werden.
Das Spiel könnt richtig gut werden.
Paar Souls Mechaniken und das japanische Setting.
2 Dinge die ich sehr gerne habe.
An das japanische Setting muss ich mich erst noch gewöhnen. Das wirkt für mich noch irgendwie fremd
Sehr geil das es per Xbox-Broadcast stattfindet. Werbung für die Xbox und das Spiel. So zeigt man Präsenz 👍