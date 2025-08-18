Silent Hill f: Exklusives Interview beim Xbox-Broadcast

Neuigkeiten zu Silent Hill f verspricht ein exklusives Interview beim Xbox-Broadcast in dieser Woche.

Fans der Silent Hill-Reihe dürfen sich diese Woche auf ein exklusives Interview zu Silent Hill f freuen.

Am Donnerstag werden Serien-Produzent Motoi Okamoto und Al Yang, Game Director von NeoBards Entertainment, beim Xbox-Broadcast über das kommende Horrorspiel sprechen.

Der Xbox-Broadcast von der Gamescom startet am Donnerstag um 15:00 Uhr.