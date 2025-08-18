Silent Hill f: Exklusives Interview beim Xbox-Broadcast

Image: Konami

Neuigkeiten zu Silent Hill f verspricht ein exklusives Interview beim Xbox-Broadcast in dieser Woche.

Fans der Silent Hill-Reihe dürfen sich diese Woche auf ein exklusives Interview zu Silent Hill f freuen.

Am Donnerstag werden Serien-Produzent Motoi Okamoto und Al Yang, Game Director von NeoBards Entertainment, beim Xbox-Broadcast über das kommende Horrorspiel sprechen.

Der Xbox-Broadcast von der Gamescom startet am Donnerstag um 15:00 Uhr.

4 Kommentare Added

  2. Drakeline6 163915 XP First Star Silber | 18.08.2025 - 13:44 Uhr

    Das Spiel könnt richtig gut werden.
    Paar Souls Mechaniken und das japanische Setting.
    2 Dinge die ich sehr gerne habe.

    0
  3. GERxJOHNNY 41130 XP Hooligan Krauler | 18.08.2025 - 13:50 Uhr

    An das japanische Setting muss ich mich erst noch gewöhnen. Das wirkt für mich noch irgendwie fremd

    0
  4. Robilein 1144090 XP Xboxdynasty Legend Silber | 18.08.2025 - 14:15 Uhr

    Sehr geil das es per Xbox-Broadcast stattfindet. Werbung für die Xbox und das Spiel. So zeigt man Präsenz 👍

    0

