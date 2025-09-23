Silent Hill f: Grafikvergleich mit Silent Hill 2 Remake enthüllt große Unterschiede

Silent Hill f im Grafikvergleich mit dem Silent Hill 2 Remake: Atmosphärische Details, Beleuchtung und Nebel im Fokus!

Ein neues Vergleichsvideo zeigt die grafischen Unterschiede zwischen Silent Hill f und dem Silent Hill 2 Remake. In der Analyse werden zentrale Bereiche wie die Stadtumgebung, Charaktermodelle, Wälder, Vegetationsphysik sowie die ersten Gegner gegenübergestellt.

Besonders deutlich wird der Kontrast bei Texturen, globaler Beleuchtung und den für die Serie ikonischen Nebeleffekten.

Das Silent Hill 2 Remake setzt auf detailreiche Umgebungen, Schatteneffekte und cineastische Zwischensequenzen. Silent Hill f überzeugt hingegen durch frische Designentscheidungen, die neue Elemente in das Horror-Franchise bringen. Unterschiede in Kampfanimationen, Heil-Mechaniken sowie Innenräumen unterstreichen die unterschiedlichen Designansätze beider Titel.

Mit diesem direkten Vergleich können Fans der Survival-Horror-Reihe einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie sich Silent Hill f optisch vom Silent Hill 2 Remake abhebt und welche Stärken beide Spiele im Hinblick auf Atmosphäre und technische Umsetzung mitbringen.