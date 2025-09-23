Silent Hill f: Grafikvergleich mit Silent Hill 2 Remake enthüllt große Unterschiede

Ein neues Vergleichsvideo zeigt die grafischen Unterschiede zwischen Silent Hill f und dem Silent Hill 2 Remake. In der Analyse werden zentrale Bereiche wie die Stadtumgebung, Charaktermodelle, Wälder, Vegetationsphysik sowie die ersten Gegner gegenübergestellt.
Besonders deutlich wird der Kontrast bei Texturen, globaler Beleuchtung und den für die Serie ikonischen Nebeleffekten.
Das Silent Hill 2 Remake setzt auf detailreiche Umgebungen, Schatteneffekte und cineastische Zwischensequenzen. Silent Hill f überzeugt hingegen durch frische Designentscheidungen, die neue Elemente in das Horror-Franchise bringen. Unterschiede in Kampfanimationen, Heil-Mechaniken sowie Innenräumen unterstreichen die unterschiedlichen Designansätze beider Titel.
Mit diesem direkten Vergleich können Fans der Survival-Horror-Reihe einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie sich Silent Hill f optisch vom Silent Hill 2 Remake abhebt und welche Stärken beide Spiele im Hinblick auf Atmosphäre und technische Umsetzung mitbringen.
Sieht beides Top aus 🙂
Mir gefällts sehr.
Schauen beide auf ihre eigene Weise sehr gut aus finde ich.
Die Texturen bei Silent Hill f sind ein Witz. Kein Wunder braucht es so wenig Platz.
Was Beleuchtung angeht, sehe ich aber keinen Sieger. Da sind beide ähnlich
Frische Designentscheidungen bei einem Remake hätte nur die Fans des Originals verärgert, deswegen sollte man das nicht so vergleichen. Und so frisch es nur an einem anderen Ort spielen zu lassen ist es auch nicht, auch wenn das neue Setting cool ist aber hat nichts mit Silent Hill zu tun. Doof wenn man Spiele nach dem Ort benennt und mal ein anderes Setting nutzen will. Man überlege sich Resident Evil würde Racoon City heißen 😅
Ich stimme zu, dass es kein SH ist.
Sie haben aber auch hier ein Silent Hill eingebaut.
Der Ort heißt Ebisugaoka
Hab bisher nur japanischen Wikieintrag zum Spiel gefunden, um rauszufinden welche Kanji genutzt werden für den Ort, darum weiß ich nicht, ob sie auch so im Spiel genutzt werden.
Da stand 戎ヶ丘 und ich würde es so interpretieren.. 戎 Ebisu kann Krieger/Kämpfer oder Barbar bedeuten. Aber das Kanji wird auch für einen der sieben Shinto Glücksgötter verwendet – Ebisu. ヶ wird in dem Fall als ga gelesen und zeigt Zugehörigkeit an. 丘 bedeutet Hügel (Engl. Hill). Also komplett übersetzt Ebisu-Hügel.
Kann man nun selbst entscheiden wonach man geht – Gottheit oder Kämpfer. Beides passt mMn ganz gut ins Spiel.
Worauf ich eigentlich hinauswollte.. im Spiel sagt die Protagonistin an einer Stelle „our silent Ebisugaoka“ und schon hat man ein Silent Hill xD
Und so entstehen Verschwörungstheorien 🤣🤣🤣
Gesichtsanimationen in F sind etwas hölzern, aber das passt zu oldschool J-Horror Filmen.
Auch die Laufanimationen finde ich nicht so schön, wenn man langsamer wird, läuft die Animation einfach langsamer ab, das sieht seltsam aus.
Ansonsten beides hübsche und gute Spiele.
Silent Hill f hat zwar außer dem Namen so gar kein SH Bezug, aber trotzdem gutes Spiel und man muss Konami mal loben, dass sie einer bekannten Marke ein komplett neues Spiel spendiert haben.
Also mir gefällt im Gesamtbild das Silent Hill 2 Remake eindeutig besser: Beleuchtung, Texturen, Nebel, Innenräume.
Das Setting sowieso. 60er Jahre haben schon was, aber für Silent Hill hätte ich mir, wie gesagt, ein 80er Jahre Japan Setting eher gewünscht.
Ich persönlich finde, dass Silent Hill f etwas besser aussieht, aber beide Spiele einen anderen Stil verfolgen, das Remake eher mit einem Braunstich und schäbiger, während f einen leichten Blaustich hat und feiner daherkommt.
Die Atmosphäre wurde im Remake besser getroffen, ist aber auch die Stadt Silent Hill.
SH2 hat eine düstere Atmosphäre, aber beide sehen gut aus.