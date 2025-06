Silent Hill f: Gruseliges Entwicklertagebuch veröffentlicht

Autor:, in / Silent Hill f

Ein Entwicklertagebuch mit Silent Hill-Produzent Motoi Okamoto, Autor Ryukishi07 und Mitgliedern von NeoBards Entertainment gab Spielern einen detaillierten Einblick in die Produktion von Silent Hill f – einem neuen, fesselnden Teil der Psychohorror-Reihe.

Silent Hill f rückt die Reihe näher an einen ihrer vielen Kernpfeiler, indem es sich auf japanische Horrorelemente konzentriert. Außerdem gab es zum Abschluss der KONAMI PRESS START-Präsentation einen ersten Einblick in ein derzeit in Entwicklung befindliches Remake zu Silent Hill.