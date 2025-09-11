Silent Hill f: Horrormäßig wenig Speicherplatz nötig

Für Silent Hill f wurde die Dateigröße auf der PlayStation 5 offiziell bekannt. Laut den verlässlichen Informationen von PlayStation Game Size benötigt das kommende Horror-Spiel 36,637 GB Speicherplatz auf der PS5.
Angaben zu den Versionen für Xbox und PC liegen derzeit noch nicht vor, jedoch ist zu erwarten, dass sich die Größen in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.
Erfahrungsgemäß beläuft sich die Dateigröße auf Xbox Series X|S bei vergleichbaren Titeln auf etwa 35 bis 45 GB, während PC-Spieler oftmals mit einer deutlich höheren Speicheranforderung rechnen müssen.
36GB ist aber echt nicht viel, wobei SH2 Remake jetzt auch nicht sonderlich viel mehr hatte.
Vor paar Tagen FFXVI installiert und das waren über 136GB und das für bisher (13h) recht kleine Abschnitte.
Hatte Final Fantasy XVI in ca. 70 Stunden durch und ja, da kommt schon noch einiges, glaub mir, da sind die 136GB schon gerechtfertigt, ein Silent Hill f ist da sicherlich deutlich kompakter 😉 😀
Find das gezeigte recht ansprechend
Mega pluspunkt: Nur ~36,6 GB Speicherplatz für Silent Hill f auf der PS5 – da kann man echt nicht meckern! 🎮 Bleibt spannend, wie groß’s auf Xbox & PC wird – aber das klingt schon ziemlich fair.
Naja, die Texturen sind ja auch höchstens auf Xbox One Niveau und vielleicht nutzt es auch kein Nanite. Dann spart man schon einiges
Egal, Hauptsache das Spiel ist gut.