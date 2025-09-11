Silent Hill f: Horrormäßig wenig Speicherplatz nötig

Die Speichergröße von Silent Hill f wird glücklicherweise nicht zum Horror für Speicherplatz-Knauser!

Für Silent Hill f wurde die Dateigröße auf der PlayStation 5 offiziell bekannt. Laut den verlässlichen Informationen von PlayStation Game Size benötigt das kommende Horror-Spiel 36,637 GB Speicherplatz auf der PS5.

Angaben zu den Versionen für Xbox und PC liegen derzeit noch nicht vor, jedoch ist zu erwarten, dass sich die Größen in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

Erfahrungsgemäß beläuft sich die Dateigröße auf Xbox Series X|S bei vergleichbaren Titeln auf etwa 35 bis 45 GB, während PC-Spieler oftmals mit einer deutlich höheren Speicheranforderung rechnen müssen.