Silent Hill f: Kämpfe nicht Grundlage für zukünftige Teile, sagt Konami

Der verstärkte Fokus auf den Kampf in Silent Hill f wird nicht die Basis für zukünftige Teile sein, erklärt der Produzent.

Wem das kürzlich veröffentlichte Silent Hill f wegen seines nahkampfbetonten Gameplays nicht gefallen hat, der wird sich über die Nachricht freuen, dass künftige Teile der Horrorspielreihe nicht ebenfalls so sein müssen.

Motoi Okamoto, der Produzent des Spiels bei Konami gab auf der Tokyo Game Show diesbezüglich Entwarnung.

Nicht alle zukünftigen Silent Hill-Titel werden dem Beispiel von Silent Hill f folgen, erklärte Okamoto Automaton Media. Jedes Spiel werde seinen eigenen Charakter aufweisen.

Das Entwicklerteam plant aber weiterhin, mit neuen Ansätzen im Gameplay-Design und in der Erzählweise zu experimentieren und ambitionierte Projekte zu verfolgen.

Ergänzend zu seinen Aussagen im Interview sprach er später via Social-Media weiter über das Thema und sagte:

„Wie im Interview erwähnt, werden nicht alle zukünftigen Silent Hill-Spiele ein Gameplay wie f haben; vielmehr wollen wir eine Serie schaffen, die immer auf positive Weise herausfordernd ist und mit jedem Titel ein anderes Gameplay-Erlebnis bietet.” „Natürlich werden einige Dinge unverändert bleiben, darunter vor allem die Qualität der Geschichte. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine psychologische Geschichte für das Wesen von Silent Hill unerlässlich ist, und wir werden uns weiterhin auf diesen Aspekt konzentrieren und ihn auch in zukünftigen Werken selbstbewusst umsetzen.“

