Silent Hill f: Kämpfe nicht Grundlage für zukünftige Teile, sagt Konami

Wem das kürzlich veröffentlichte Silent Hill f wegen seines nahkampfbetonten Gameplays nicht gefallen hat, der wird sich über die Nachricht freuen, dass künftige Teile der Horrorspielreihe nicht ebenfalls so sein müssen.
Motoi Okamoto, der Produzent des Spiels bei Konami gab auf der Tokyo Game Show diesbezüglich Entwarnung.
Nicht alle zukünftigen Silent Hill-Titel werden dem Beispiel von Silent Hill f folgen, erklärte Okamoto Automaton Media. Jedes Spiel werde seinen eigenen Charakter aufweisen.
Das Entwicklerteam plant aber weiterhin, mit neuen Ansätzen im Gameplay-Design und in der Erzählweise zu experimentieren und ambitionierte Projekte zu verfolgen.
Ergänzend zu seinen Aussagen im Interview sprach er später via Social-Media weiter über das Thema und sagte:
„Wie im Interview erwähnt, werden nicht alle zukünftigen Silent Hill-Spiele ein Gameplay wie f haben; vielmehr wollen wir eine Serie schaffen, die immer auf positive Weise herausfordernd ist und mit jedem Titel ein anderes Gameplay-Erlebnis bietet.”
„Natürlich werden einige Dinge unverändert bleiben, darunter vor allem die Qualität der Geschichte. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine psychologische Geschichte für das Wesen von Silent Hill unerlässlich ist, und wir werden uns weiterhin auf diesen Aspekt konzentrieren und ihn auch in zukünftigen Werken selbstbewusst umsetzen.“
Wie hat euch Silent Hill f gefallen?
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habs ja nicht persönlich gespielt, nur LP geschaut, kein Silent Hill, aber gefiel mir von der Story ganz Okay, war aber viel zu Kampflastig mit verwässerten SL Mechaniken. Kotoyuki Tsuneki ist eh das beste am Spiel, von ihm gibt’s auch mittlerweile massig Fanarts im Internet.
So ganz kann ich die Aussage noch nicht glauben, denn schon das Remake von SH2 hatte für meinen Geschmack zu viele Gegner. Dazu diesen Quatsch mit dem weglaufen vor irgendeiner allgegenwärtigen Bedrohung, das gab’s nun schon seit Downpour.
Hoffe, dass das nächste SH wieder mehr mit Silent Hill zu tun hat.
Mich hätte das japanische Setting weniger gestört, wenn sie irgendeine Verbindung zu Silent Hill aufgebaut hätten.
habs durch,ist eigentlich ne frechheit das spiel überhaupt silent hill zu nennen,das hat nix mehr mit dem silent hill zu tun was ich so kannte!das ist mehr ein psycho action spiel,mehr nicht!übrigens ist dieses silent hill das erste was man problemlos tagsüber zocken kann,da es immer hell ist!und das letzte drittel ist nur noch ein reines actionschlachtfest!positiv ist die grafik,der sound und die rätsel,das wars!bin froh das ich nur 50tacken für bezahlt hab!
Gott sei Dank. Silent Hill braucht solche Kämpfe nicht auch wenn ich SHf ansich gut fand.
Hab es nicht gezockt, aber fand es in den Gamplayvideos auch eher actionlastig mit psychoelementen, da fehlt ein wenig der Horror.