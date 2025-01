Silent Hill f: Konami arbeitet an Ankündigungen

Autor:, in / Silent Hill f

Konami will schon bald neue Updates zu Silent Hill f und Silent Hill Townfall liefern.

Fans von Silent Hill dürfen sich wohl auf baldige Neuigkeiten zu Silent Hill f und Silent Hill Townfall freuen. Beide Titel befinden sich bei Konami in der Entwicklung und womöglich wird es 2025 endlich neue Informationen zu beiden Spielen geben.

Motoi Okamoto gab bekannt: „Wir arbeiten hart an beiden Titeln, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Wir werden unser Bestes tun, um neue Updates liefern zu können.“

Silent Hill f wird in Zusammenarbeit mit NeoBards Entertainment entwickelt und spielt nicht in der titelgebenden Stadt Silent Hill, sondern im ländlichen Japan der 1960er Jahre. Silent Hill: Townfall wird vom Observation-Studio No Code auf der Unreal Engine 5 zum Leben erweckt. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt.