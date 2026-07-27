Silent Hill f: Konami hatte eine ungewöhnliche Vorgabe für seine Autoren

Bis zu 200 Bücher pro Jahr sollten die Autoren von Silent Hill f lesen, denn für Produzent Motoi Okamoto ist Lesen eine der besten Methoden, um bessere Geschichten zu schreiben.

Bis zu 100 bis 200 Bücher pro Jahr sollten die Autoren hinter Silent Hill f nach Empfehlung von Konami lesen. Produzent Motoi Okamoto betrachtet regelmäßiges Lesen als eine der effektivsten Möglichkeiten für Autoren, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und neue Ansätze für das Erzählen von Geschichten kennenzulernen.

Durch Bücher könnten Autoren unterschiedliche Erzähltechniken, Ideen und Perspektiven entdecken, die anschließend in die eigene kreative Arbeit einfließen.

Für Okamoto gehört intensive Beschäftigung mit Literatur deshalb zur Weiterentwicklung eines guten Autors.

Konami prüft auch die bisherigen Werke seiner Autoren

Das Prinzip gilt laut Okamoto allerdings nicht nur für die Autoren selbst. Auch Produzenten sollten sich intensiv mit deren Arbeiten beschäftigen, bevor sie jemanden für ein Projekt engagieren.

Nach seiner Auffassung sollte ein Produzent den Großteil der bisherigen Werke eines Autors gelesen haben, bevor eine Zusammenarbeit beginnt. Nur dadurch lasse sich dessen Stil ausreichend verstehen und einschätzen, ob er zur geplanten Produktion passt.

Bei der Auswahl des Autors für Silent Hill f spielte genau dieser Ansatz eine wichtige Rolle.

Deshalb fiel die Wahl auf Ryukishi07

Konami entschied sich für Ryukishi07, der insbesondere für seine Arbeit an den japanischen Visual-Novel-Reihen Higurashi When They Cry und Umineko When They Cry bekannt ist.

Okamoto zufolge war die intensive Beschäftigung mit den bisherigen Arbeiten des Autors einer der Gründe, warum Konami ihn schließlich mit der Geschichte von Silent Hill f beauftragte.

Die Entscheidung für einen Autor basiert damit nicht allein auf dessen Bekanntheit oder einzelnen erfolgreichen Werken. Konami wollte den erzählerischen Stil möglichst umfassend verstehen, bevor die Zusammenarbeit begann.

Gleichzeitig zeigt die Empfehlung von 100 bis 200 Büchern pro Jahr, welchen Stellenwert Okamoto kontinuierlicher Weiterbildung beim Schreiben einräumt: Wer neue Geschichten erschaffen möchte, soll möglichst viele unterschiedliche Geschichten kennenlernen.