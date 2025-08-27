Silent Hill f: Konami präsentiert gesamtes Sprecherensemble

Image: Konami

Suzie Yeung spricht Hauptfigur Hinako Shimizu – Konami präsentiert gesamtes Sprecherensemble von SILENT HILL f.

In einem neuen Behind-the-Scenes-Video hat Konami das vollständige englische Sprecherensemble für Silent Hill f vorgestellt.

Zuvor war Suzie Yeung bereits während der gamescom als Stimme der Protagonistin Hinako Shimizu enthüllt worden.

Nun wurde die gesamte Besetzung bestätigt, die aus bekannten Synchronsprechern besteht, deren Stimmen auch in anderen populären Serien und Filmen zu hören sind.

Neben Suzie Yeung übernimmt Nicholas Leung die Rolle von Iwai Shu, während Frankie Kevich als Nishida Rinko zu hören ist. Courtney Lin spricht die Figur Igarashi Sakuko und Caleb Yen verkörpert den mysteriösen Fox Mask. Mit dieser hochkarätigen Besetzung legt SILENT HILL f großen Wert auf eine eindrucksvolle Atmosphäre, die die emotionale Tiefe und den psychologischen Horror des Spiels unterstreichen soll.

Silent Hill f – Englischer Voice-Cast

  • Suzie Yeung: Hinako Shimizu
  • Nicholas Leung: Iwai Shu
  • Frankie Kevich: Nishida Rinko
  • Courtney Lin: Igarashi Sakuko
  • Caleb Yen: Fox Mask

Das Video gibt es hier zu sehen:

