Silent Hill f: Launch Trailer enthüllt düstere Horrorvision

Mit dem offiziellen Launch Trailer zu Silent Hill f präsentiert Konami den nächsten großen Teil der legendären Horror-Reihe.

Das Spiel entführt euch in das abgelegene japanische Städtchen Ebisugaoka, das plötzlich von dichtem Nebel umhüllt wird. In dieser gespenstischen Atmosphäre übernimmt ihr die Rolle von Hinako Shimizu, die ihre Heimat nur noch als unheimliches Labyrinth aus verstörenden Wegen, rätselhaften Orten und grotesken Monstern erkennt.