Silent Hill f: Launch Trailer enthüllt düstere Horrorvision

Image: Konami

Mit dem offiziellen Launch Trailer zu Silent Hill f präsentiert Konami den nächsten großen Teil der legendären Horror-Reihe.

Das Spiel entführt euch in das abgelegene japanische Städtchen Ebisugaoka, das plötzlich von dichtem Nebel umhüllt wird. In dieser gespenstischen Atmosphäre übernimmt ihr die Rolle von Hinako Shimizu, die ihre Heimat nur noch als unheimliches Labyrinth aus verstörenden Wegen, rätselhaften Orten und grotesken Monstern erkennt.

  1. Homunculus 271120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 07:08 Uhr

    Da ich schon komplette Spiel gesehen habe, weiß ich direkt wo im Spiel welcher Filmschnipsel aus dem Trailer passiert ist.

    SHf ist echt ganz nettes Horrospiel, mit atmosphärischen Japan Setting, aber es gibt einfach zu viele Gegner, wodurch der Gruselfaktor recht schnell der Action weicht.

    Auch finde ich, hätte das Spiel jeden x-beliebigen anderen Namen tragen können, da es so gar nichts mit SH zu tun hat.

    • FaMe 150045 XP God-at-Arms Bronze | 25.09.2025 - 10:16 Uhr
      Vielen lieben Dank für deinen mitgeteilten Einblick. Ich denke, ich werde es mir mal zulegen.

      • Homunculus 271120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 10:33 Uhr
        Kam mir zwar nicht wie eine Kaufwerbung vor, aber bitte xD

        Fands echt cool, auch von der Story her und es hat bei einigen Szenen diesen typischen Oldschool Japanhorror Vibe. Wenn man an Japan und Shinto interessiert ist, lohnt es sich auf jeden Fall.

        Vom Gruselfaktor empfand ich es irgendwie wie RE7, Anfangs so brr.. was nun.. aber sobald du dann deine erste Waffe in der Hand hattest.. ab geht’s pew pew 😀

        In SHf haste nur keine Schusswaffen, aber Klopp- und Messerzeug.

  5. Bratenbengel 20455 XP Nasenbohrer Level 1 | 25.09.2025 - 09:56 Uhr

    Freu mich drauf, meine Kopie ist auch schon auf dem Weg.
    Kann ich pünktlich am 1.10. anfangen 🥳

  8. FaMe 150045 XP God-at-Arms Bronze | 25.09.2025 - 10:18 Uhr

    Ich bin schon sehr gespannt auf meine eigene Erfahrung mit dem Spiel. Mal sehen wann ich dazu komme.

