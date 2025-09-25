Silent Hill f: Launch Trailer enthüllt düstere Horrorvision

Mit dem offiziellen Launch Trailer zu Silent Hill f präsentiert Konami den nächsten großen Teil der legendären Horror-Reihe.
Das Spiel entführt euch in das abgelegene japanische Städtchen Ebisugaoka, das plötzlich von dichtem Nebel umhüllt wird. In dieser gespenstischen Atmosphäre übernimmt ihr die Rolle von Hinako Shimizu, die ihre Heimat nur noch als unheimliches Labyrinth aus verstörenden Wegen, rätselhaften Orten und grotesken Monstern erkennt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da ich schon komplette Spiel gesehen habe, weiß ich direkt wo im Spiel welcher Filmschnipsel aus dem Trailer passiert ist.
SHf ist echt ganz nettes Horrospiel, mit atmosphärischen Japan Setting, aber es gibt einfach zu viele Gegner, wodurch der Gruselfaktor recht schnell der Action weicht.
Auch finde ich, hätte das Spiel jeden x-beliebigen anderen Namen tragen können, da es so gar nichts mit SH zu tun hat.
Vielen lieben Dank für deinen mitgeteilten Einblick. Ich denke, ich werde es mir mal zulegen.
Kam mir zwar nicht wie eine Kaufwerbung vor, aber bitte xD
Fands echt cool, auch von der Story her und es hat bei einigen Szenen diesen typischen Oldschool Japanhorror Vibe. Wenn man an Japan und Shinto interessiert ist, lohnt es sich auf jeden Fall.
Vom Gruselfaktor empfand ich es irgendwie wie RE7, Anfangs so brr.. was nun.. aber sobald du dann deine erste Waffe in der Hand hattest.. ab geht’s pew pew 😀
In SHf haste nur keine Schusswaffen, aber Klopp- und Messerzeug.
Wird nachgeholt, sobald ich irgendwann mal Zeit habe 😀
Oh ein launch Trailer… schön das ich schon zwei Tage am spielen bin 😅
Sieht eher creepy als gruselig aus.
Also das ist für mich ein und das selbe.
Freu mich drauf, meine Kopie ist auch schon auf dem Weg.
Kann ich pünktlich am 1.10. anfangen 🥳
Sieht schon cool aus muss aber bei Resi bleiben ^^
Ich definitiv interessiert, aber 80 € ist es mir nicht wert. Warte bis < 40.
Ich bin schon sehr gespannt auf meine eigene Erfahrung mit dem Spiel. Mal sehen wann ich dazu komme.