Silent Hill f: Medaillenspiegel: Wertungen zum Horrorspiel

Der Wertungsnebel zu Silent Hill f hat sich gelüftet, während er im neuen Horrorspiel von Konami die abgeschiedene Stadt Ebisugaoka für Spieler erst noch verschlingen wird.
Für den neusten Teil der Traditionsreihe ist das Embargo heute gefallen. Wie die Fachpresse bewertet hat, das zeigt euch der Medaillenspiegel.
Doch bevor es zu den Wertungen geht, schaut euch den brandneuen Launch-Trailer an:
Silent Hill f – Medaillenspiegel
- TheSixthAxis 10/10
- Stevivor 9,5/10
- Gamer Guides 92/100
- GameSpot 9/10
- Shacknews 9/10
- Wccftech 9/10
- CGMagazine9/10
- XboxEra 9/10
- Worth Playing 8,5/10
- GamePro 8/10
- MondoXbox 8/10
- Push Square7/10
- IGN 7/10
Wertungen 5/5
- Dexerto 5/5
Ziemlich gute Wertungen.
Habe aber heute einen Test gesehen, der mich eher vom Spiel abgeschreckt hat. Zu viele Kämpfe und diese auch ziemlich souls angehaucht. Dazu Gegner, die wieder aufstehen und beim Erkunden oder Rätsellösen stören.
Auch die Kämpfe selbst sehen nicht so schön aus. Eher stumpf und ohne Dynamik.
Hatte mich eigentlich darauf gefreut und wollte mal ein Horrorspiel spielen. Dazu noch das tolle Setting, aber das bisher Gesehene überzeugt mich dann doch nicht, das Spiel zur Veröffentlichung zu kaufen. Da warte ich dann auf einen Sale.
Ja vielleicht im Sale aber hoffe ja auf silent hill 2 Remake für Xbox will wenigstens ein paar Schusswaffen haben
Oh! Gute Bewertung! So lasse ich es gerne auf meiner Wunschliste
Scheint gut anzukommen.
Warte noch auf die Remakes von 1 und 2 für Xbox
IGN & Push Square was da los? 7 von 10? Sind japanische Schulmädchen nichts für euch oder sind euch die 9 zu Mainstream?
Ansonsten irgendwie schon Standard mittlerweile 9/10 zu geben.
Überleg ob ich heute Abend statt men Film zu schauen, mir ein Let’s Play suche.