Silent Hill f: Medaillenspiegel: Wertungen zum Horrorspiel

Hier sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Horrorspiel Silent Hill f.

Der Wertungsnebel zu Silent Hill f hat sich gelüftet, während er im neuen Horrorspiel von Konami die abgeschiedene Stadt Ebisugaoka für Spieler erst noch verschlingen wird.

Für den neusten Teil der Traditionsreihe ist das Embargo heute gefallen. Wie die Fachpresse bewertet hat, das zeigt euch der Medaillenspiegel.

Doch bevor es zu den Wertungen geht, schaut euch den brandneuen Launch-Trailer an:

Silent Hill f – Medaillenspiegel

TheSixthAxis 10/10

Stevivor 9,5/10

Gamer Guides 92/100

GameSpot 9/10

Shacknews 9/10

Wccftech 9/10

CGMagazine9/10

XboxEra 9/10

Worth Playing 8,5/10

GamePro 8/10

MondoXbox 8/10

Push Square7/10

IGN 7/10

Wertungen 5/5

Dexerto 5/5