Silent Hill f: Mehr brutale Details aus ESRB-Einstufung

Silent Hill f wurde vom ESRB eingestuft, was mehr blutige Details zum Horrorspiel zu Tage brachte.

Konami brachte letzte Woche neue Einzelheiten zum Horrorspiel Silent Hill f. Spieler erfuhren im Ankündigungs-Trailer mehr über Shimizu Hinako und dem Dorf der Teenagerin, das von einem mysteriösen Nebel eingehüllt und von Kreaturen bedroht wird.

In Silent Hill f werden schwer verdauliche Themen behandelt, was sich auch in der Alterseinstufung widerspiegeln dürfte. Beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat Silent Hill f jetzt etwa die Alterseinstufung „Mature 17+“ erhalten.

Aus der Beschreibung der Einstufung wurde mehr über das Gameplay des Horrorspiels verraten. Silent Hill f wird demnach in der Third-Person-Perspektive gespielt, in der die Stadt erkundet, Rätsel gelöst und mit anderen Charakteren interagiert wird.

Spieler müssen gegen feindliche Kreaturen kämpfen, darunter humanoide Monster, Mutanten und Fabelwesen. Im Nahkampf werden Waffen wie Äxte, Brechstangen, Messer und Speere benutzt.

Weiterhin wird es in Silent Hill f brutal und blutig zugehen. Unter anderen wird das Gesicht der Hauptfigur zerfetzt, in Zwischensequenzen jemand verbrannt und einige brutale Dinge mehr, die wir hier auch aus Spoilergründen nicht weiter ausführen wollen.

Wer mehr erfahren will, schaut in der Beschreibung zur Einstufung von Silent Hill f via ESRB.