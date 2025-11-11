Silent Hill f: Möglicher Release für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Laut der offiziellen Konami-Website könnte Silent Hill f neben den bisherigen Plattformen auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Horrorspiel erweitert die Silent Hill-Reihe demnach auf eine breitere Konsolenbasis und ermöglicht Fans der Serie, die gruselige Atmosphäre und packende Story auf verschiedenen Systemen zu erleben.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wirklich auf die Switch 1?
Bestimmt Switch 2 und dann natürlich Game-Key-Card.. 🥲
Die Performance wird bestimmt auch gruselig
Oder es gibt die volle Lutsche Silent Hill Erfahrung und der N64 Nebel mit 3 Meter Sichtweite feiert ein Comback und alle Nintendo Fans feiern dann die Switch Version.
Gab es Silent Hill auf dem N64?
Kann mich aber an das gruselige Dithering-Nebel auf der PS1 erinnern
Nein, das erste Silent Hill kam für die PS1, aber viele N64 Spiele hatten damals eine Nebelwand.
Ich weiß. Turoks Nebel werde ich nie vergessen ^^
Dann bitte auch gleich für den Nintendo 3DS
Mir reichts auf der current Gen.
Wird allerdings ein Saletitel.
Vlt in 2 Wochen während dem Black Friday.
Warst du der Digitalianer.?Schau mal Samstag 12: 00 uhr auf Ebay. Hab gehört da wird eins günstig verkauft. für xbox.
Digitalianer?
Ich kaufe Spiele auf Disc und Digital falls du das meinst 😀
Wenn bei digital auch die PC Version dabei ist, ist inzwischen die digitale interessanter für mich.
Dann hab ich dich verwechselt. Sorry. Kennst du rote erdbeere. Ist wie ebay nur mit allem für Erwachsene.
noch nie gehört 😀
Sind ja auch noch genügend auf den alten Konsolen unterwegs.
Sollte Machbar sein, waren ja nicht wirklich große Gebiete und die Charas sahen auch recht altbacken aus.