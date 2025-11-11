Silent Hill f: Möglicher Release für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Konami deutet an, dass Silent Hill f auf Last-Gen-Konsolen erscheint: Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Laut der offiziellen Konami-Website könnte Silent Hill f neben den bisherigen Plattformen auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Horrorspiel erweitert die Silent Hill-Reihe demnach auf eine breitere Konsolenbasis und ermöglicht Fans der Serie, die gruselige Atmosphäre und packende Story auf verschiedenen Systemen zu erleben.

