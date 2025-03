Silent Hill f: Nervenaufreibende Xbox-Ankündigung im Trailer

Autor:, in / Silent Hill f

Mit einem nervenaufreibenden Trailer kündigt Konami Silent Hill f für Xbox, PlayStation und PC an.

Konami enthüllte in seiner jüngsten Silent Hill Transmission Silent Hill f, ein neues Horrorspiel der Reihe für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Entwickelt von Neobards, lässt euch das Spiel in die Rolle der Teenagerin Shimizu Hinakos schlüpfen, die in den 1960er Jahren in der Stadt Ebisugaoka einen Albtraum erlebt, als ihre Heimat von einem mysteriösen Nebel verschlungen wird.

Über schwierige Pfade und in einem immer dichter werdenden Nebel, kämpft sie um ihr Überleben, löst komplexe Rätsel und stellt sich grotesken Monstern.

Schaut euch hier den über drei Minuten langen Ankündigungs-Trailer, die Aufzeichnung der Silent Hill Transmission sowie erste Screenshots an.

Silen Hill f Ankündigungs-Trailer:

Silent Hill Transmission (Aufzeichnung):

Screenshots: