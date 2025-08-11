Silent Hill f: Neue Ausrichtung mit verstärkten Action-Elementen

Produzent und Entwicklerteam setzen in Silent Hill f auf mehr Action, um neue Spieler zu erreichen!

Die Entwickler von Silent Hill f haben bewusst einen neuen Kurs eingeschlagen: Mehr Action, weniger klassischer Survival-Horror. Laut Serienproduzent Motoi Okamoto und Director Al Yang war dies eine strategische Entscheidung, um die Serie für ein jüngeres Publikum attraktiver zu machen.

Mit Silent Hill f verfolgt die traditionsreiche Horrorreihe somit eine neue gestalterische Richtung. Im Gegensatz zu früheren Titeln, bei denen das Kampfsystem meist hinter der Atmosphäre und dem psychologischen Horror zurücktrat, integriert der kommende Hauptteil deutlich mehr actionorientierte Elemente.

Dazu zählen Ausweichmanöver, Konterangriffe und sogar Charakterwerte für die Protagonistin Hinako. Diese Veränderungen sollen das Spielerlebnis dynamischer gestalten und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen.

Serienproduzent Motoi Okamoto erklärte, dass die Idee, mehr unterhaltsame und spannende Action in das Spiel einzubinden, bereits in den frühen Entwicklungsphasen bestand.

Die Wahl des Entwicklerstudios NeoBards begründet er mit deren Erfahrung im Bereich Actionspiele. Okamoto betont, dass Silent Hill traditionell nicht für actionreiche Spielmechaniken bekannt sei, doch angesichts der wachsenden Beliebtheit herausfordernder Actionspiele bei jüngeren Spielern habe man sich bewusst für diese Erweiterung entschieden.

Auch Al Yang, Direktor und Präsident von NeoBards, äußerte sich zur kreativen Ausrichtung. Ihm zufolge bestand kein Interesse daran, Silent Hill 2 immer wieder neu zu interpretieren.

Vielmehr wollte das Team vermeiden, frühere Haupttitel zu wiederholen, und entschied sich deshalb, die Action stärker in den Vordergrund zu rücken.

Neben den spielmechanischen Neuerungen bleibt die narrative Tiefe erhalten. Wie in früheren Teilen wird es mehrere Enden geben. Der erste Spieldurchlauf führt zu einem Standardende, während spätere Durchgänge – abhängig von den getroffenen Entscheidungen – alternative Enden freischalten. Der New Game Plus-Modus bietet zusätzliche Zwischensequenzen, neue Bosskämpfe und bislang unbekannte Areale, die das Spielerlebnis erweitern.