Silent Hill f: Neue Ausrichtung mit verstärkten Action-Elementen

Die Entwickler von Silent Hill f haben bewusst einen neuen Kurs eingeschlagen: Mehr Action, weniger klassischer Survival-Horror. Laut Serienproduzent Motoi Okamoto und Director Al Yang war dies eine strategische Entscheidung, um die Serie für ein jüngeres Publikum attraktiver zu machen.
Mit Silent Hill f verfolgt die traditionsreiche Horrorreihe somit eine neue gestalterische Richtung. Im Gegensatz zu früheren Titeln, bei denen das Kampfsystem meist hinter der Atmosphäre und dem psychologischen Horror zurücktrat, integriert der kommende Hauptteil deutlich mehr actionorientierte Elemente.
Dazu zählen Ausweichmanöver, Konterangriffe und sogar Charakterwerte für die Protagonistin Hinako. Diese Veränderungen sollen das Spielerlebnis dynamischer gestalten und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen.
Serienproduzent Motoi Okamoto erklärte, dass die Idee, mehr unterhaltsame und spannende Action in das Spiel einzubinden, bereits in den frühen Entwicklungsphasen bestand.
Die Wahl des Entwicklerstudios NeoBards begründet er mit deren Erfahrung im Bereich Actionspiele. Okamoto betont, dass Silent Hill traditionell nicht für actionreiche Spielmechaniken bekannt sei, doch angesichts der wachsenden Beliebtheit herausfordernder Actionspiele bei jüngeren Spielern habe man sich bewusst für diese Erweiterung entschieden.
Auch Al Yang, Direktor und Präsident von NeoBards, äußerte sich zur kreativen Ausrichtung. Ihm zufolge bestand kein Interesse daran, Silent Hill 2 immer wieder neu zu interpretieren.
Vielmehr wollte das Team vermeiden, frühere Haupttitel zu wiederholen, und entschied sich deshalb, die Action stärker in den Vordergrund zu rücken.
Neben den spielmechanischen Neuerungen bleibt die narrative Tiefe erhalten. Wie in früheren Teilen wird es mehrere Enden geben. Der erste Spieldurchlauf führt zu einem Standardende, während spätere Durchgänge – abhängig von den getroffenen Entscheidungen – alternative Enden freischalten. Der New Game Plus-Modus bietet zusätzliche Zwischensequenzen, neue Bosskämpfe und bislang unbekannte Areale, die das Spielerlebnis erweitern.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Einer jüngeren Zielgruppe“ zugänglich machen klingt für mich erst mal schlecht und nach „wir wollen die Masse“, also machen wir Kompromisse in Bezug auf Gameplaytiefe… Mir wäre ein „Wir haben ein besonderes Action-Konzept entwickelt, das wir perfektioniert haben über die Jahre und es als sehr passend für einen SH-Ableger sehen, daher haben wir dafür entschieden“ viel lieber und überzeugender
Aber moment Mal, wie „jung“ hätten die Entwickler die Dinger denn gern? 🙂 Es wird ein Rating M / FSK 18 Spiel, also da fallen schon mal einige weg.
Am Ende ist aber der Gesamteindruck zwischen Horror-Atmo und Gameplay wichtig. Wenn das passt und rund wirkt, dann von mir aus auch bisschen Action in einem Silent Hill. Es muss halt nur gut-sehr gut umgesetzt werden
ähhh, dann glaub ich, bin ich erstmal raus …. trifft mich gerade, was hier geschrieben wird … gerade das psychologische war doch immer das Geniale an Silent Hill im Gegensatz zu Resident Evil …
Habe SH noch nicht gespielt, bin aber grundsätzlich für Action empfänglich.