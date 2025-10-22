Silent Hill f: Schönheit im Schrecken feiert weltweiten Erfolg und Lobeshymnen

Über eine Million verkaufte Exemplare: Der Accolades Trailer zeigt, wie Fans und Kritiker das düstere Meisterwerk Silent Hill f feiern!

Mit dem neuen Accolades Trailer blickt Silent Hill f auf einen außergewöhnlichen Erfolg zurück. Mehr als eine Million verkaufte Exemplare weltweit belegen die große Resonanz, die das Spiel sowohl bei Spielern als auch bei Kritikern hervorgerufen hat. Laut interner Erhebung von Konami wurden bis zum 26. September 2025 sämtliche digitalen und physischen Verkäufe zusammengerechnet, um diesen Meilenstein zu bestätigen.

Der Trailer hebt die begeisterten Stimmen internationaler Medien hervor, die insbesondere die emotionale Tiefe, die bedrückende Atmosphäre und die kunstvolle Verbindung von Schönheit und Grauen loben. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Hinako, deren Weg zwischen Anmut und Wahnsinn verläuft. Das Spiel konfrontiert die Spieler mit schwierigen Entscheidungen und einer unheimlichen Welt, in der Schönheit und Schrecken untrennbar miteinander verschmelzen.

Silent Hill f präsentiert sich damit als eindrucksvolles Kapitel innerhalb der traditionsreichen Reihe und als Beweis dafür, dass psychologischer Horror durch starke Charaktere, ästhetische Gestaltung und erzählerische Intensität neue Ausdrucksformen finden kann.

  1. Katanameister 226440 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 08:04 Uhr

    Völlig übertriebene Wertungen, lauter 5/5 und 10/10 erscheinen mir nicht glaubwürdig.

  3. Homunculus 274440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.10.2025 - 09:01 Uhr

    Bleib dabei, recht solides Spiel, aber einfach kein Silent Hill.

  4. Robilein 1169390 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 11:10 Uhr

    Glückwunsch. Top Bewertungen. Schaut nach einem tollen Comeback für das Silent Hill Franchise aus🙂

  5. Mech77 54315 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.10.2025 - 11:41 Uhr

    Völlig überbewertet, genauso wie damals RE Village.

    Da warte ich lieber aufs SH 1 Remake.

