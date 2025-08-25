Silent Hill f: Spiel ist kein Soulslike versichert Produzent

Das Horrorspiel Silent Hill f wird im Internet offenbar immer häufiger als Soulslike bezeichnet oder damit in Verbindung gebracht. Producer Motoi Okamoto findet das ein wenig unaufrichtig, wie er in einem Interview auf der Gamescom erzählte.

Zu IGN sagte er: „Das ist eines der Dinge, die wir beobachten – der Begriff „Souls-like“ wird im Internet ziemlich häufig verwendet. Und ich finde, dass diese Bezeichnung ein wenig unaufrichtig ist. Moderne Spieler sehen beispielsweise eine Ausdaueranzeige und eine Ausweichfunktion und denken sich: ‚Okay, das ist ein Souls-like-Spiel.‘“ „Aber um ganz ehrlich zu sein, haben wir viele dieser Elemente aus klassischen Silent Hill-Titeln übernommen. Schauen Sie sich Silent Hill 4 an – dort gibt es eine Ladungsanzeige für Ihre Angriffe, ähnlich wie unsere Fokusanzeige. Und sogar in Silent Hill 3 gibt es eine Ausdaueranzeige. Die sehen Sie später im Spiel.“

Auf die verschiedenen Stile des Nahkampfs bezogen, sagte Okamoto, diese seien schon in älteren Action-Horrorspielen zum Einsatz gekommen.

„Diese Dinge sind nicht neu und nicht exklusiv für Souls-ähnliche Spiele“, sagte er. „Sie sind schon seit sehr, sehr langer Zeit Teil von Action-Horror-Spielen. Wenn man diese Dinge hat, wird man als Souls-ähnlich bezeichnet. Wir möchten noch einmal betonen, dass wir ein Action-Horror-Spiel sind, aber kein Souls-ähnliches Spiel.“

Was sagt ihr dazu?