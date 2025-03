Silent Hill f: Spiel wurde nicht in Australien verboten

Autor:, in / Silent Hill f

Dass es richtig brutal in Silent Hill f zugehen wird, wissen wir bereits aus den Einzelheiten der ESRB-Alterseinstufung. Gestern hatten wir darüber berichtet, dass das Horrorspiel in Australien durch die Klassifizierungsbehörde die Einstufung „Refused Classification“ erhalten habe, was einem Verbot gleichkäme.

Wie sich nun herausstellt, ist das aber nicht der Fall.

Auf Nachfrage von Stevior gab das Classification Board an, dass der Eintrag entfernt wurde. Eine Entscheidung wird erst vor dem Release des Spiels in der Datenbank ersichtlich sein.

„Silent Hill f ist in Australien derzeit nicht als ‚Refused Classification‘ eingestuft. Der Eintrag vom 14. März 2025 in der Nationalen Klassifizierungsdatenbank wurde entfernt. Eine Klassifizierungsentscheidung wird vor der Veröffentlichung des Spiels in der Nationalen Klassifizierungsdatenbank veröffentlicht werden wird.“

Ob es sich bei dem Eintrag nur um einen reinen Fehler handelte, ist nicht bekannt.