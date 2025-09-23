Silent Hill f: Starke Performance auf PlayStation 5, Probleme auf PS5 Pro

Das neue Silent Hill f zeigt auf der PlayStation 5 eine überzeugende Performance mit stabilen Bildraten und gelungener Umsetzung der Unreal Engine 5.
Gelegentliches Traversal-Stuttering ist vorhanden, bleibt jedoch auf einzelne Passagen beschränkt und tritt erst nach einigen Spielstunden auf. Insgesamt liefert die Standard-Version des Spiels eine technisch beeindruckende Erfahrung, die Fans des Survival-Horrors atmosphärisch in den Bann zieht, wie Digital Foundry berichtet.
Auf der PlayStation 5 Pro offenbart Silent Hill f jedoch deutliche Schwächen. Die Integration von PSSR sorgt zwar für eine höhere Bildqualität, bringt aber störende visuelle Artefakte mit sich, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Während die Basisversion also durch Stabilität überzeugt, muss die Pro-Variante an dieser Stelle klar Kritik von Digital Foundry einstecken.
Das Video gibt es hier:
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irgendwie komisch, dass die Entwickler sowas nicht vorher testen.
Dann würden sies ja sehen, dass es nicht läuft und könntens abschalten.
Das denke ich mir auch immer!
PSSR scheint besonders Probleme mit UE zu haben.
Aber FSR4 ist ja auf dem Weg
Nicht ganz FSR4 wie Sony bestätigt hat.
PSSR erhält ein Update auf FSR4 Basis.
Aber trotzdem sollten doch die Entwickler ihr Spiel testen, bevor es rauskommt.
Sowas fällt doch klar auf.
Ich gehe mal von aus das es mit einem Patch behoben wird
Trotzdem ärgerlich, mein Spiel kommt heute schon an 😅
Tja das ist halt so wenn man eine quasi Teststation kauft mit Early Access auf Nextgen Funktionen.
Bis zum FSR 4 Upgrade würde ich von der Pro abraten. Danach und in einem Sale für bis 700 Euro ist sie sicher nicht verkehrt. Aber PSSR verhält sich echt oft wie eine Betaphase.
Hoffentlich sind die PS5 Probleme von heute nicht die XBox Probleme von morgen