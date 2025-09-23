Silent Hill f: Starke Performance auf PlayStation 5, Probleme auf PS5 Pro

Image: Konami

Silent Hill f im Technik-Test: Beeindruckend auf PlayStation 5, zeigt aber Schwächen auf PS5 Pro!

Das neue Silent Hill f zeigt auf der PlayStation 5 eine überzeugende Performance mit stabilen Bildraten und gelungener Umsetzung der Unreal Engine 5.

Gelegentliches Traversal-Stuttering ist vorhanden, bleibt jedoch auf einzelne Passagen beschränkt und tritt erst nach einigen Spielstunden auf. Insgesamt liefert die Standard-Version des Spiels eine technisch beeindruckende Erfahrung, die Fans des Survival-Horrors atmosphärisch in den Bann zieht, wie Digital Foundry berichtet.

Auf der PlayStation 5 Pro offenbart Silent Hill f jedoch deutliche Schwächen. Die Integration von PSSR sorgt zwar für eine höhere Bildqualität, bringt aber störende visuelle Artefakte mit sich, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Während die Basisversion also durch Stabilität überzeugt, muss die Pro-Variante an dieser Stelle klar Kritik von Digital Foundry einstecken.

Das Video gibt es hier:

  Drakeline6

    Irgendwie komisch, dass die Entwickler sowas nicht vorher testen.
    Dann würden sies ja sehen, dass es nicht läuft und könntens abschalten.

  CrossSkull

    Ich gehe mal von aus das es mit einem Patch behoben wird
    Trotzdem ärgerlich, mein Spiel kommt heute schon an 😅

  de Maja

    Tja das ist halt so wenn man eine quasi Teststation kauft mit Early Access auf Nextgen Funktionen.

  Frag Sabbath

    Bis zum FSR 4 Upgrade würde ich von der Pro abraten. Danach und in einem Sale für bis 700 Euro ist sie sicher nicht verkehrt. Aber PSSR verhält sich echt oft wie eine Betaphase.

  FaMe

    Hoffentlich sind die PS5 Probleme von heute nicht die XBox Probleme von morgen

