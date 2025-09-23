Silent Hill f: Starke Performance auf PlayStation 5, Probleme auf PS5 Pro

Silent Hill f im Technik-Test: Beeindruckend auf PlayStation 5, zeigt aber Schwächen auf PS5 Pro!

Das neue Silent Hill f zeigt auf der PlayStation 5 eine überzeugende Performance mit stabilen Bildraten und gelungener Umsetzung der Unreal Engine 5.

Gelegentliches Traversal-Stuttering ist vorhanden, bleibt jedoch auf einzelne Passagen beschränkt und tritt erst nach einigen Spielstunden auf. Insgesamt liefert die Standard-Version des Spiels eine technisch beeindruckende Erfahrung, die Fans des Survival-Horrors atmosphärisch in den Bann zieht, wie Digital Foundry berichtet.

Auf der PlayStation 5 Pro offenbart Silent Hill f jedoch deutliche Schwächen. Die Integration von PSSR sorgt zwar für eine höhere Bildqualität, bringt aber störende visuelle Artefakte mit sich, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Während die Basisversion also durch Stabilität überzeugt, muss die Pro-Variante an dieser Stelle klar Kritik von Digital Foundry einstecken.

Das Video gibt es hier: