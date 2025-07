Silent Hill f: Übernatürlicher Horror ist wie Salatdressing

Im Rahmen eines Panels mit Produzent Motoi Okamoto und Komponist Akira Yamaoka hat Ryukishi07, der für seine Arbeit an Higurashi: When They Cry bekannt ist, neue Einblicke in seine Herangehensweise beim Schreiben von Silent Hill f gegeben.

Laut einem Bericht von Famitsu (via Automaton) verglich er die psychologischen und übernatürlichen Horror-Elemente des Spiels mit den Komponenten eines Salatdressings – wie Öl und Essig: klar voneinander unterscheidbar, aber untrennbar vermischt.

Im Gegensatz zu früheren Werken verzichtete Ryukishi07 bei Silent Hill f auf mehrere konkurrierende Themen und konzentrierte sich auf eine zentrale Leitidee, um die herum die gesamte Geschichte aufgebaut wurde.

Ziel sei es, dass die Spieler nicht klar erkennen können, ob das, was sie erleben, übernatürlicher oder psychologischer Natur ist – eine bewusste Strategie, um die Verunsicherung zu verstärken.

Damit schlägt Silent Hill f eine Brücke zwischen den Traditionen früherer Serienteile: Während Spiele wie Silent Hill 1 und 3 stark auf Kultismus und übernatürliche Kräfte setzten, war Silent Hill 2 bekannt für seinen introspektiven psychologischen Horror. Ryukishi07s Ansatz könnte nun beide Aspekte nahtlos miteinander verweben und ein noch verstörenderes Erlebnis schaffen.

Zuvor hatte der Autor angekündigt, dass sich das Spiel mit Themen befassen werde, die in der Reihe bislang noch nicht behandelt wurden.

Die Handlung ist in der fiktiven japanischen Stadt Ebisugaoka angesiedelt – ein Ort im Japan der 1960er-Jahre, zur Shōwa-Zeit. Das Setting soll bewusst fremd und gleichzeitig vertraut wirken, um eine eigentümliche Atmosphäre zu erzeugen.

Im Juli hatte Konami bereits auf der Anime Expo 2025 das atmosphärisch dichte Intro-Video zu Silent Hill f gezeigt, in dem Protagonistin Hinako mit einer Puppe spricht. Ihre Schwester erscheint ebenfalls in der Szene – doch ihr Gesicht bleibt geheimnisvoll verborgen. Das Spiel wird als ein bedeutender Neuanfang für das Franchise gehandelt und soll nach dem Erfolg des Silent Hill 2-Remakes Konamis Stellung im Horror-Genre erneut festigen.