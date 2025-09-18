Silent Hill f: Um diese Uhrzeit beginnt der Horror

Silent Hill f startet am 25. September 2025. Konami hat nun die exakte Uhrzeit zum Horrorspaß verkündet!

Silent Hill f startet in Deutschland offiziell am 25. September 2025 um 00:00 Uhr. Ab diesem Moment könnt ihr in die düstere, unheimliche Welt eintauchen und den Horror hautnah erleben.

Die Deluxe-Edition bietet Vorabzugang 48 Stunden vor dem Standardstart. Das heißt, Besitzer der Deluxe Edition können ab dem 23. September 2025, jeweils zur lokalen Mitternachtszeit, mit dem Spielen beginnen.