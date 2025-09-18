Silent Hill f: Um diese Uhrzeit beginnt der Horror

Silent Hill f startet in Deutschland offiziell am 25. September 2025 um 00:00 Uhr. Ab diesem Moment könnt ihr in die düstere, unheimliche Welt eintauchen und den Horror hautnah erleben.
Die Deluxe-Edition bietet Vorabzugang 48 Stunden vor dem Standardstart. Das heißt, Besitzer der Deluxe Edition können ab dem 23. September 2025, jeweils zur lokalen Mitternachtszeit, mit dem Spielen beginnen.
Wie die Zeit vergeht, in einer Woche kommt es schon, bin gespannt wie gut es ankommen wird mit der Action Komponente.
Die ersten beiden Rezensionen sind schonmal richtig richtig gut.
Das sah aber auch schon in den Trailern wahnsinnig gut aus.
Bin gespannt.
Heiß wie Frittenfett… natürlich physisch vorbestellt 😉
Ich warte noch ab, kaufe es vielleicht später mal.
Ausnahmsweise ,Hab als Disk vorbestellt , mit Steelbook dabei.
Im Sale hole ich es nach
Sehr schön, aber ich wart noch ein wenig bis ich mir es hole bzw mim zoggen anfang. Mir passt die Jahreszeit noch nicht ganz, noch zu hell um 18.00 Uhr😅
Ich bin in gespannt auf Silent Hill f! Irgendwie sieht es für mich nicht aus, wie ein Silent Hill. Trotzdem würde ich dem Game als guter Horror Titel die Chance geben.