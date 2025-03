Silent Hill f: Verbot in Australien durch Klassifizierungsbehörde

Autor:, in / Silent Hill f

Silent Hill f ist in Australien verboten! Das hat die australische Klassifizierungsbehörde entschieden.

​Silent Hill f wurde in Australien von der Klassifizierungsbehörde als „Refused Classification“ eingestuft, was einem Verbot gleichkommt.

Dies bedeutet, dass das Spiel ohne Änderungen nicht legal verkauft oder beworben werden darf. Die Behörde hat keine spezifischen Gründe für diese Entscheidung öffentlich gemacht. ​

In der Vergangenheit wurden Spiele wie Silent Hill: Homecoming (2008) in Australien aufgrund von „hoher Auswirkung der Gewalt“ verboten. Dieses Verbot wurde später nach inhaltlichen Anpassungen aufgehoben. Es bleibt abzuwarten, ob Silent Hill f ähnliche Anpassungen vornehmen wird, um eine Freigabe in Australien zu erhalten.​

Dass das Spiel heftig wird und zahlreiche grausame Themen aufgreifen wird, haben wir euch in dieser Silent Hill f-News schon gemeldet.