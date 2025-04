Silent Hill f: Warnung vor falschen Beta Einladungen

Autor:, in / Silent Hill f

Nach der Präsentation von Silent Hill f im März, dürstet es Fans mehr aus dem kommenden Horrorspiel zu sehen. Diesen Wunsch machen sich auch offenbar Kriminelle zu Nutze.

So bewirbt ein Social-Media-Account derzeit einen Closed Beta-Test für Silent Hill f, der auf eine Webseite führt.

Dieser Beta-Einladung ist fake!

Über den offiziellen X-Account zur Silent Hill-Spielreihe warnt man vor dieser falschen Einladung zur Closed Beta.

Also, fallt nicht darauf herein und gebt vor allem nicht eure Daten einfach so weiter.