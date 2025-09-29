Silent Hill f: Weltweit über eine Million Mal verkauft

Der Psycho-Horrortitel Silent Hill f erreicht diesen Meilenstein weltweit auf PlayStation5, Xbox Series X|S und PC.

Konami gibt bekannt, dass Silent Hill f weltweit bereits eine Million Mal (physisch und digital) verkauft wurde. Seit der Veröffentlichung am 25. September spiegelt diese Zahl die digitalen und physischen Verkäufe auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games und Microsoft Windows wider.

Dieser Erfolg festigt den Status der Serie als Kult-Franchise, das bei den Fans, die sich nach einem packenden Psycho-Horrorerlebnis sehnen, nach wie vor großen Anklang findet. Mit Silent Hill f tauchen die Spieler in eine eindringliche Erzählung von Ryukishi07 ein, die auf einer „schönen und doch schrecklichen“ künstlerischen Vision basiert.

Der neueste Teil derSilent Hill-Reihe verbindet japanische Horror-Konventionen mit gespenstisch schönen Landschaften und schafft so eine intensive und fesselnde Atmosphäre.

Shimizu Hinako, eine Highschool-Schülerin, die unter dem Druck der gesellschaftlichen Erwartungen leidet, wandert durch ihre Heimatstadt Ebisugaoka, bis sich ein mysteriöser Nebel ausbreitet und die Stadt einhüllt.

Auf ihrer Reise muss Hinako sich schrecklichen Kreaturen stellen, Geheimnisse aufdecken und traumatische Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen werden.

Die Kreativität von Ryukishi07 in Kombination mit den Kreaturen- und Charakterdesigns von kera entführt die Spieler in eine bemerkenswert schaurige Geschichte. Untermalt wird das Ganze von einem wunderschönen Soundtrack und einer Vertonung, die von den renommierten Komponisten Akira Yamaoka und Kensuke Inage stammen.