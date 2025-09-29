Silent Hill f: Weltweit über eine Million Mal verkauft

Konami gibt bekannt, dass Silent Hill f weltweit bereits eine Million Mal (physisch und digital) verkauft wurde. Seit der Veröffentlichung am 25. September spiegelt diese Zahl die digitalen und physischen Verkäufe auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games und Microsoft Windows wider.
Dieser Erfolg festigt den Status der Serie als Kult-Franchise, das bei den Fans, die sich nach einem packenden Psycho-Horrorerlebnis sehnen, nach wie vor großen Anklang findet. Mit Silent Hill f tauchen die Spieler in eine eindringliche Erzählung von Ryukishi07 ein, die auf einer „schönen und doch schrecklichen“ künstlerischen Vision basiert.
Der neueste Teil derSilent Hill-Reihe verbindet japanische Horror-Konventionen mit gespenstisch schönen Landschaften und schafft so eine intensive und fesselnde Atmosphäre.
Shimizu Hinako, eine Highschool-Schülerin, die unter dem Druck der gesellschaftlichen Erwartungen leidet, wandert durch ihre Heimatstadt Ebisugaoka, bis sich ein mysteriöser Nebel ausbreitet und die Stadt einhüllt.
Auf ihrer Reise muss Hinako sich schrecklichen Kreaturen stellen, Geheimnisse aufdecken und traumatische Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen werden.
Die Kreativität von Ryukishi07 in Kombination mit den Kreaturen- und Charakterdesigns von kera entführt die Spieler in eine bemerkenswert schaurige Geschichte. Untermalt wird das Ganze von einem wunderschönen Soundtrack und einer Vertonung, die von den renommierten Komponisten Akira Yamaoka und Kensuke Inage stammen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eine Million ist in Ordnung, da ist aber noch Luft nach oben, viele warten sicher noch auf ein gutes Angebot.
Hoffe sehr, dass die Verkäufe so gut laufen, dass Konami wieder regelmäßig Silent Hill-Spiele bringt. Remake zu 1 soll ja in Arbeit sein. Ich würde mich auch über 3 und 4 freuen.
Die Reihe war einfach viel zu lange in der Versenkung verschwunden.
Hoffentlich dann für alle Plattformen. Wir warten ja immer noch auf SH2..
Auf das SH1 Remake bin ich am meisten gespannt, da der Teil einfach immer noch mein liebster ist und er die Frischzellenkur am meisten benötigt – auch wenn die PS1 Grafik seinen eigenen Charme hat.
Bin gespannt, ob sich Sony nur 1 Jahr Exklusivität eingekauft hat oder doch länger.
Wohl etwas länger wie es aussieht. Laut Quellen hieß es ja nur 12 Monate. Hatte deswegen auch mit irgendwelche News zur TGS gerechnet. Schließlich erschien es am 6. Oktober letztens Jahres.
Ich glaube, dass dann auch wirklich die volle Laufzeit Stillschweigen vereinbart sein kann. Mal sehen, ob man nächste Woche was dazu sagt. Wenn nicht, ist es wirklich mehr als ein Jahr.
Bin echt gespannt, wäre schon cool so ein Shadow Drop nächste Woche.
Nur meist wird sowas bei bekannten Marken ja eher während irgendwelchen Shows gemacht.
Die nächste große wäre erst die TGA im Dezember?
Ja, ich glaube die Game Awards sind das nächste größere Event.
Glückwunsch für den ersten Meilenstein. Bei dem Erfolg und den Bewertungen werden sicher noch weitere Meilensteine kommen.
Dann dürfte es ziemlich sicher auch profitabel sein bzw. noch werden. Freut mich.
Schade das es nicht mehr sind.
Die silent hill 2 Verkäufe waren auch nur ok.
Für vier Tage doch okay.
Da werden sicher noch ein paar mehr dazu kommen.
Werd erst später zugreifen. 80€ ist mir einfach zu viel.. Gibt ja auch scheinbar wieder keine deutsche XB Retail Version. Die PS5 Fassung gibt’s bei MM bereits für 68€.
Schau gerade nach einem Angebot