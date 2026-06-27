Silent Hill f: Zwei Horror-Legenden kollidieren: Was jetzt im Horror steckt überrascht viele Fans

Neue Horror-Kooperation in SILENT HILL f bringt FATAL FRAME II REMAKE Look direkt ins Spiel.

Neue kosmetische Inhalte erweitern SILENT HILL f im Rahmen einer Kooperation mit FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE und bringen damit den Stil einer weiteren japanischen Horrorreihe ins Spiel.

Die Inhalte basieren auf der Figur Mio Amakura und ermöglichen es, die Protagonistin Hinako optisch im Stil von Crimson Butterfly anzupassen. Im Zentrum steht dabei eine rein kosmetische Erweiterung ohne neue Story-Inhalte oder zusätzliche Spielmodi.

Konkret wurde die Zusammenarbeit von Konami Digital Entertainment gemeinsam mit Koei Tecmo Games vorgestellt. Das Update steht allen Spielern zur Verfügung, die SILENT HILL f besitzen und mindestens Patch 1.20 installiert haben.

Laut den Angaben umfasst der DLC ausschließlich kosmetische Anpassungen. Neue Szenarien, zusätzliche Level oder Gameplay-Modi sind nicht enthalten. Spieler erhalten damit keine inhaltliche Erweiterung der Geschichte, sondern eine optische Ergänzung des bestehenden Spiels.

Parallel zur Veröffentlichung sind zudem verschiedene Editionen von SILENT HILL f zeitlich reduziert erhältlich. Auch ein Bundle mit FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE wurde angekündigt, das beide Titel gemeinsam zu einem vergünstigten Preis anbietet.

Weitere Details zum Patch sind in den offiziellen Patch Notes zu finden.