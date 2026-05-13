Silent Hill f: Zwei Millionen Verkäufe treiben Horror-Reihe weiter voran

Silent Hill f entwickelt sich für Konami zum nächsten großen Erfolg der Horror-Reihe. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gegeben hat, wurden weltweit bereits mehr als zwei Millionen Einheiten des Spiels verkauft.
Die Zahl umfasst sowohl physische als auch digitale Verkäufe auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store. Grundlage der Daten ist der Stand vom 22. April 2026.
Das Horror-Spiel erschien ursprünglich am 25. September 2025 und markiert den ersten Hauptteil der Reihe mit einem vollständig in Japan angesiedelten Setting. Im Mittelpunkt steht die Schülerin Hinako Shimizu, die in der nebelverhangenen Stadt Ebisugaoka ums Überleben kämpft.
Konami hebt besonders die kreative Zusammenarbeit hinter dem Projekt hervor:
Das steckt hinter Silent Hill f
- Story von Ryukishi07
- Charakter- und Kreaturendesign von kera
- Musik von Akira Yamaoka und Kensuke Inage
- Erstes Hauptspiel der Reihe mit Japan-Setting
Zusätzlich konnte Silent Hill f bereits mehrere Auszeichnungen und Nominierungen sammeln. Dazu gehören unter anderem drei Preise bei den „Famitsu Dengeki Game Awards 2025“, darunter der von Fans gewählte Game-of-the-Year-Award.
Parallel dazu bestätigte Konami außerdem neue Zahlen zum Silent Hill 2 Remake. Das Horror-Spiel wurde inzwischen von mehr als sechs Millionen Spielern genutzt.
Silent Hill 2 Remake erreicht neuen Meilenstein
- Über sechs Millionen Spieler weltweit
- Zahl beinhaltet Verkäufe, Downloads und Abo-Dienste
- Positive Resonanz für Grafik, Sound und Kampfsystem
Welches Silent Hill-Spiel habt ihr zuletzt gespielt?
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Welches Silent Hill-Spiel habt ihr zuletzt gespielt?“
Noch nie ein Teil gespielt. ✌🏻
Glückwunsch an Konami zu den über 2 Millionen Verkäufen. 🥳
Ich auch nicht. Mich zieht es mehr in Richtung Metro und insbesondere S.T.A.L.K.E.R., wenn’s um bedrückende Atmosphäre geht.
Hab mal vor ewig länger zeit den ersten Teil gespielt. Aber so richtig ist der funke bei mir nie übergesprungen.fande Resident evil besser
Ging mir auch so, vielleicht sollte man das noch einmal ausprobieren.
Bin auch einer davon und ich fand das Spiel auch echt super
F spricht mich irgendwie nicht so an, das wird irgendwann mal im Sale für maximal 30 mitgenommen.
Hab mir LP dazu angesehen und naja.. hätte auch anderen Titel tragen können und keiner hätte es gemerkt. Gab ja so gesehen nur zwei Verbindungen + den Nebel zu SH.
Kotoyuki Tsuneki fand ich vom Design aber richtig schnieke.
Mein letztes SH war tatsächlich das Remake von SH2. War echt cool und bis auf paar Stellen besser als das Original. Chara Design könnte man bei einigen in Frage stellen, aber da gab’s schon schlimmeres^^
Mir gefiel besonders alles um Angela. Nur die finale Szene mit ihr war im Original deutlich besser. Wo sie statt James den Spieler direkt anschaut und man dann diesen kleinen Schritt nach hinten macht und dann ihre Reaktion darauf. Im Remake sieht man das ganze nur von der Seite und es hat keinerlei Kraft.
Ihr Bosskampf hingegen war richtig gut gemacht. Hätten sich noch die Kolben an den Wänden bewegt, wäre das die Kirsche auf der Torte gewesen. Hab aber gelesen, dass der Bereich schon so sehr Anspruchsvoll war was Leistung betrifft und man deswegen Effekte reduziert hat.
Ansonsten echt gute Remake, das Gefängnis war mir persönlich nur zu lang^^
Bin aber nun sehr auf das Remake von SH 1 gespannt.. hoffentlich wird das nicht wieder Zeitexklusiv für PS erscheinen. SH1 ist mein liebstes SH.