Silent Hill f: Zwei Millionen Verkäufe treiben Horror-Reihe weiter voran

Silent Hill f erreicht weltweit über zwei Millionen Verkäufe und setzt den Erfolg der Reihe fort.

Silent Hill f entwickelt sich für Konami zum nächsten großen Erfolg der Horror-Reihe. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gegeben hat, wurden weltweit bereits mehr als zwei Millionen Einheiten des Spiels verkauft.

Die Zahl umfasst sowohl physische als auch digitale Verkäufe auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store. Grundlage der Daten ist der Stand vom 22. April 2026.

Das Horror-Spiel erschien ursprünglich am 25. September 2025 und markiert den ersten Hauptteil der Reihe mit einem vollständig in Japan angesiedelten Setting. Im Mittelpunkt steht die Schülerin Hinako Shimizu, die in der nebelverhangenen Stadt Ebisugaoka ums Überleben kämpft.

Konami hebt besonders die kreative Zusammenarbeit hinter dem Projekt hervor:

Das steckt hinter Silent Hill f

Story von Ryukishi07

Charakter- und Kreaturendesign von kera

Musik von Akira Yamaoka und Kensuke Inage

Erstes Hauptspiel der Reihe mit Japan-Setting

Zusätzlich konnte Silent Hill f bereits mehrere Auszeichnungen und Nominierungen sammeln. Dazu gehören unter anderem drei Preise bei den „Famitsu Dengeki Game Awards 2025“, darunter der von Fans gewählte Game-of-the-Year-Award.

Parallel dazu bestätigte Konami außerdem neue Zahlen zum Silent Hill 2 Remake. Das Horror-Spiel wurde inzwischen von mehr als sechs Millionen Spielern genutzt.

Silent Hill 2 Remake erreicht neuen Meilenstein

Über sechs Millionen Spieler weltweit

Zahl beinhaltet Verkäufe, Downloads und Abo-Dienste

Positive Resonanz für Grafik, Sound und Kampfsystem

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