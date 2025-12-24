Silent Hill Next: Könnte in Russland, Italien oder Südamerika spielen

Silent Hill vor globaler Revolution: Nächste Spiele könnten in Russland, Italien oder Südamerika spielen

Die Zukunft der Horrorreihe Silent Hill könnte sich deutlich von den bisherigen Schauplätzen entfernen. Serienproduzent Motoi Okamoto erklärte in einem Interview, dass kommende Silent‑Hill‑Spiele nicht zwingend in der bekannten amerikanischen Kleinstadt angesiedelt sein müssen.

Nach dem jüngsten Ableger Silent Hill f, der in einem japanischen Dorf spielt, denkt Konami über weitere internationale Settings nach, um neue kreative Impulse für das Survival‑Horror‑Franchise zu gewinnen.

Okamoto betonte, dass Regionen wie Zentralamerika oder Südamerika interessante Möglichkeiten bieten würden, da dort lokale Folklore, schamanistische Traditionen und kulturelle Mythen eine starke Grundlage für psychologischen Horror und narrative Tiefe liefern könnten.

Gleichzeitig erwähnte er Länder wie Russland, Italien und Südkorea als potenzielle Schauplätze, da diese Regionen eigene Glaubenssysteme, historische Konflikte und politische Umbrüche erlebt haben, die sich atmosphärisch in ein Silent‑Hill‑Spiel übertragen ließen.

Der Produzent wies jedoch darauf hin, dass die Umsetzung solcher Konzepte Herausforderungen mit sich bringt. Besonders in Zentral- und Südamerika gebe es nur wenige große Entwicklerstudios, die ein Projekt in der Größenordnung eines Silent‑Hill‑Titels stemmen könnten.

Konami müsse daher prüfen, wie sich lokale Geschichten, kulturelle Besonderheiten und regionale Horror‑Elemente authentisch in ein Videospiel übersetzen lassen.

Mit Silent Hill f und dem Silent Hill 2 Remake, das 2024 erschienen ist, hat Konami bereits eine Rückkehr der Marke eingeleitet.

Die Ankündigung mehrerer Projekte im Jahr 2022 – darunter Silent Hill 2, Silent Hill f und Silent Hill: Townfall – unterstreicht das langfristige Engagement des Publishers, die Horror‑Serie wieder fest im AAA‑Gaming zu verankern. Silent Hill f ist aktuell für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.