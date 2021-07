Silent Hill Next: Bloober Team dementiert Entwicklung

Autor:, in / Silent Hill Next

Fans haben nach Hinweisen auf ein neues Silent Hill-Spiel gesucht, seit Konami eine Partnerschaft mit dem polnischen Entwickler Bloober Team angekündigt hat.

Nachdem Unterlagen von Bloober Team auf der Creative Europe Website der EU entdeckten, die Beschreibungen von Videospielprojekten zeigt, die sich um EU-Fördermittel beworben haben. Dabei wurden drei Projekte unter Codenamen entdeckt: H2O, Black und Dum Spiro. Gerüchte machten die Runde, dass eines davon das nächste Silent Hill-Spiel sein könnte.

In einem Statement gegenüber IGN stellte Bloober Team CMO Tomasz Gawlikowski klar, dass keines der in den Creative Europe-Dateien beschriebenen Spiele aktiv entwickelt wird:

„Online-Spekulationen, die auf veralteten oder unvollständigen Informationen basieren, können oft zu seltsamen Theorien unter den Spielern führen, daher schätzen wir es, dass Sie uns direkt gefragt haben“, schrieb Gawlikowski und bestätigte noch, dass H2O tatsächlich zu Layers of Fear 2 von 2019 wurde.

„Wir haben uns auch für zwei andere Projekte beworben, die den Codenamen Dum Spiro bzw. Black tragen“, so Gawlikowski weiter. „Nach zahlreichen Iterationen von Dum Spiro sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir es im Moment nicht in einer Form liefern können, die dem Thema angemessen und gleichzeitig kommerziell tragfähig ist. Kurzum, Dum Spiro befindet sich derzeit nicht mehr in der aktiven Entwicklung.“

„In ähnlicher Weise wurde auch die ursprüngliche Idee für Black auf Eis gelegt, und obwohl wir immer noch ein Spiel unter diesem Codenamen entwickeln, ist es jetzt ein ganz anderes Projekt als das, was Sie in den letzten Tagen im Internet lesen konnten.“

Gawlikowski ging nicht ins Detail, ob das Studio an einem Silent Hill-Spiel arbeitet oder was die Zusammenarbeit mit Konami beinhaltet, aber er bestätigte, dass mehrere große Projekte in Arbeit sind.