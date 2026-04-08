Silent Hill: Townfall: Dieser Komponist sorgt für eine neue Klangrichtung

Silent Hill Townfall setzt auf neuen Sound und zeigt erste Einblicke mit Musik von Pilotpriest.

Konami hat ein neues Video zu Silent Hill: Townfall veröffentlicht und darin die musikalische Ausrichtung des kommenden Projekts näher vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Bestätigung eines bekannten Komponisten für den Soundtrack.

Für die musikalische Untermalung zeichnet der kanadische Musiker Pilotpriest verantwortlich. Im Rahmen der Veröffentlichung wurde zudem der Track „Home“ präsentiert, der mit Szenen aus dem Spiel kombiniert wurde und Eindrücke der Ingame-Umgebung von St. Amelia vermittelt.

Silent Hill: Townfall gehört zur traditionsreichen Reihe von Silent Hill und setzt erneut auf eine dichte, atmosphärische Inszenierung. Die Kombination aus visuellen Eindrücken und musikalischer Gestaltung unterstreicht den Fokus auf Spannung und psychologischen Horror.

Mit der neuen Präsentation rückt vor allem die künstlerische Ausrichtung stärker in den Vordergrund und gibt einen weiteren Einblick in die Stimmung, die Spieler im fertigen Spiel erwarten dürfen.