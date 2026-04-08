Silent Hill: Townfall: Dieser Komponist sorgt für eine neue Klangrichtung

Konami hat ein neues Video zu Silent Hill: Townfall veröffentlicht und darin die musikalische Ausrichtung des kommenden Projekts näher vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Bestätigung eines bekannten Komponisten für den Soundtrack.
Für die musikalische Untermalung zeichnet der kanadische Musiker Pilotpriest verantwortlich. Im Rahmen der Veröffentlichung wurde zudem der Track „Home“ präsentiert, der mit Szenen aus dem Spiel kombiniert wurde und Eindrücke der Ingame-Umgebung von St. Amelia vermittelt.
Silent Hill: Townfall gehört zur traditionsreichen Reihe von Silent Hill und setzt erneut auf eine dichte, atmosphärische Inszenierung. Die Kombination aus visuellen Eindrücken und musikalischer Gestaltung unterstreicht den Fokus auf Spannung und psychologischen Horror.
Mit der neuen Präsentation rückt vor allem die künstlerische Ausrichtung stärker in den Vordergrund und gibt einen weiteren Einblick in die Stimmung, die Spieler im fertigen Spiel erwarten dürfen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr atmosphärisch, für meinen Geschmack hört sich das zu melancholisch an.
Warum kostet Silent Hill Townfall eigentlich nur 49 € zum Release? Ist das Spiel nicht besonders groß bzw. lang? Wie lang ist denn die Spielzeit von dem Ding?
Ohne Yamaoka werde ich es dann zu 💯 % nicht spielen.
Silent Hill Feminism hatte nur den Soundtrack und Japan als Setting als Pluspunkt.
Der Rest war ein dampfender Haufen 💩
Lol, so sehr können Meinungen auseinander gehen. Ich halte Silent Hill f für das beste Silent Hill seit den 00er Jahren.
Ein guter Soundtrack ist das A und O bei einem Silent Hill Spiel
Klingt sehr gut. Yamaoka gehört zwar zu SH, aber ich gebe gerne auch mal einem anderen Künstler eine Chance.
Jetzt muss nur noch das Spiel gut werden und nicht so enttäuschtend wie f. Ich erwarte mir so etwas wie SH 2 in neuer.