Silent Hill: Townfall: Erster Trailer zeigt Simon Ordells Rückkehr

Mit dem Official Reveal Trailer zu Silent Hill: Townfall öffnet Konami die Tür zu einem neuen Kapitel der Kultreihe. Im Mittelpunkt steht Simon Ordell, der auf die abgelegene Insel St. Amelia zurückgerufen wird, um „Dinge wieder in Ordnung zu bringen“. Doch der Ort liegt still unter dichtem Nebel – verlassen, aber keineswegs friedlich.
Je tiefer Simon vordringt, desto mehr bricht die Vergangenheit durch die Oberfläche. Die Insel wirkt wie ein Echo vergessener Ereignisse, und Simon beginnt, seine Verbindung zu den Bewohnern und dem Ort selbst zu hinterfragen.
First‑Person‑Horror in Schottland, 1996
Townfall setzt vollständig auf Ego‑Perspektive und kombiniert Erkundung, Flucht und intensiven Nahkampf. Simon verfügt nur über eine begrenzte Auswahl an Werkzeugen und Waffen – darunter die CRTV, ein tragbarer Mini‑Fernseher, mit dem er instabile Signale aufspürt und Hinweise entschlüsselt.
Die Atmosphäre ist geprägt von Isolation, Kälte und einer unterschwelligen Bedrohung, die nie ganz greifbar wird. Rätsel treiben die Handlung voran und enthüllen Wahrheiten, die sich nicht länger verbergen lassen.
Ein eigenständiger Horror‑Titel
Silent Hill: Townfall versteht sich als vollständiges, in sich abgeschlossenes psychologisches Horror‑Spiel, das 1996 im rauen Norden Schottlands angesiedelt ist. Es erweitert das Silent‑Hill‑Universum um eine neue Perspektive, ohne auf bestehende Geschichten angewiesen zu sein.
Mit Townfall kehrt die Reihe zu ihren Wurzeln zurück: psychologische Spannung, persönliche Abgründe und ein Ort, der mehr weiß, als er preisgibt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Puh schwierig, die Perspektive gefällt mir gar nicht, da fand ich Silent Hill f ansprechender.
Freut mich für die Silent Hill Fans 🙂
Ich bin mal gespannt aber dauert ja bestimmt noch ne Weile bis der erscheint.
So wirklich will es mich nicht ansprechen.
Uiuiui 🤔, ich liebe die SH Reihe aber 1st Person könnte schwierig werden.
Gut Resi 7 und 8 im Haus Beneviento haben super so Horror hinbekommen aber 7 das letzte Drittel und 8 der Rest sind halt dann eher Action geworden.
Ich traue den Horror zu in 1st Person aber obs nicht grad gegen Ende doch zu sehr Action wird mal sehen.
Gekauft wirds so oder so 😁
Ich weiß nicht, die letzten 3 Teile habe ich nicht gespielt 😅.
Hier werde ich wohl auch passen.
Ich finde SH2 Remake tatsächlich gar nicht so schlecht
Hui! Jahrelang kommt kein Titel und dann gefühlt halbjährig. Okay ein Titel war ein Remake. Aber trotzdem.