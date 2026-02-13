Silent Hill: Townfall: Erster Trailer zeigt Simon Ordells Rückkehr

Nebel, Vergangenheit und ein verstörtes Schottland: Townfall präsentiert sich als neuer psychologischer Horror im Silent‑Hill‑Universum.

Mit dem Official Reveal Trailer zu Silent Hill: Townfall öffnet Konami die Tür zu einem neuen Kapitel der Kultreihe. Im Mittelpunkt steht Simon Ordell, der auf die abgelegene Insel St. Amelia zurückgerufen wird, um „Dinge wieder in Ordnung zu bringen“. Doch der Ort liegt still unter dichtem Nebel – verlassen, aber keineswegs friedlich.

Je tiefer Simon vordringt, desto mehr bricht die Vergangenheit durch die Oberfläche. Die Insel wirkt wie ein Echo vergessener Ereignisse, und Simon beginnt, seine Verbindung zu den Bewohnern und dem Ort selbst zu hinterfragen.

First‑Person‑Horror in Schottland, 1996

Townfall setzt vollständig auf Ego‑Perspektive und kombiniert Erkundung, Flucht und intensiven Nahkampf. Simon verfügt nur über eine begrenzte Auswahl an Werkzeugen und Waffen – darunter die CRTV, ein tragbarer Mini‑Fernseher, mit dem er instabile Signale aufspürt und Hinweise entschlüsselt.

Die Atmosphäre ist geprägt von Isolation, Kälte und einer unterschwelligen Bedrohung, die nie ganz greifbar wird. Rätsel treiben die Handlung voran und enthüllen Wahrheiten, die sich nicht länger verbergen lassen.

Ein eigenständiger Horror‑Titel

Silent Hill: Townfall versteht sich als vollständiges, in sich abgeschlossenes psychologisches Horror‑Spiel, das 1996 im rauen Norden Schottlands angesiedelt ist. Es erweitert das Silent‑Hill‑Universum um eine neue Perspektive, ohne auf bestehende Geschichten angewiesen zu sein.

Mit Townfall kehrt die Reihe zu ihren Wurzeln zurück: psychologische Spannung, persönliche Abgründe und ein Ort, der mehr weiß, als er preisgibt.