Silent Hill: Townfall: Ex-Alien-Isolation-Entwickler arbeiten am neuen First-Person-Horror

Von Alien Isolation zu Silent Hill: Townfall entsteht bei einem Studio mit Horror‑DNA – und spielt komplett in der Ego‑Perspektive.

Für Silent Hill: Townfall zeichnet ein Team verantwortlich, das bereits an einem der atmosphärisch stärksten Horrorspiele der letzten Dekade gearbeitet hat.

Das Studio hinter dem Projekt wurde 2015 von Jon McKellan mitgegründet – einem Entwickler, der zuvor an Alien Isolation und Red Dead Redemption 2 beteiligt war. Damit steckt im Kern des Spiels ein Team, das Erfahrung mit intensiver Stimmung, präzisem Sounddesign und narrativem Horror mitbringt.

Townfall wird vollständig in der First‑Person‑Perspektive gespielt und verlagert den Horror erstmals in der Reihe nach Schottland. Die Kombination aus neuer Umgebung, Ego‑Sicht und einem Studio mit starkem Horror‑Background sorgt bereits jetzt für hohe Erwartungen.