Silent Hill: Townfall: Ex-Alien-Isolation-Entwickler arbeiten am neuen First-Person-Horror

Für Silent Hill: Townfall zeichnet ein Team verantwortlich, das bereits an einem der atmosphärisch stärksten Horrorspiele der letzten Dekade gearbeitet hat.
Das Studio hinter dem Projekt wurde 2015 von Jon McKellan mitgegründet – einem Entwickler, der zuvor an Alien Isolation und Red Dead Redemption 2 beteiligt war. Damit steckt im Kern des Spiels ein Team, das Erfahrung mit intensiver Stimmung, präzisem Sounddesign und narrativem Horror mitbringt.
Townfall wird vollständig in der First‑Person‑Perspektive gespielt und verlagert den Horror erstmals in der Reihe nach Schottland. Die Kombination aus neuer Umgebung, Ego‑Sicht und einem Studio mit starkem Horror‑Background sorgt bereits jetzt für hohe Erwartungen.
5 Kommentare
Solange man nicht komplett wehrlos ist über das ganze Spiel hinweg, sowas mag ich gar nicht
Ich auch nicht. Bin froh, dass sich der Hype um die Hide-&-Seek-Horrorspielen der mit Outlast begann, langsam gelegt hat. Im Video sieht man, dass der Protagonist eine Waffe in der Hand hält und damit schießt.
Will mich nicht abholen, muss sowieso noch Silent Hill 2 Remake nachholen, das sieht viel besser aus.
Nur First Person na da bin ich mal gespannt
Da guck ich heute lieber Return an