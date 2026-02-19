Silent Hill: Townfall: Horror zeitlich exklusiv für PlayStation – Xbox muss wieder warten

Die offizielle Website von Silent Hill Townfall bestätigt, was viele bereits vermutet hatten: Der neue Horror-Titel erscheint zunächst ausschließlich auf PlayStation-Konsolen.

Damit sichert sich Sony erneut einen zeitlich begrenzten Exklusivstart, während andere Plattformen später folgen.

Parallel zur PS5-Version erscheint Townfall auch auf dem PC. Für Xbox-Spieler sieht es dagegen weniger erfreulich aus – die Microsoft-Plattform wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bedient.

Dieser Schritt dürfte die Diskussion um Sonys Exklusivstrategie erneut anheizen. Silent Hill ist eine Marke, die traditionell plattformübergreifend stark war, doch Townfall reiht sich nun in die wachsende Liste zeitexklusiver PlayStation-Veröffentlichungen ein.

Für PlayStation-Besitzer bedeutet das: Sie erleben den nächsten Silent Hill-Ableger als Erste. Für alle anderen heißt es warten – und hoffen, dass die Verzögerung von Silent Hill Townfall nicht allzu lang ausfällt.