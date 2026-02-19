Silent Hill: Townfall: Horror zeitlich exklusiv für PlayStation – Xbox muss wieder warten

Die offizielle Website von Silent Hill Townfall bestätigt, was viele bereits vermutet hatten: Der neue Horror-Titel erscheint zunächst ausschließlich auf PlayStation-Konsolen.
Damit sichert sich Sony erneut einen zeitlich begrenzten Exklusivstart, während andere Plattformen später folgen.
Parallel zur PS5-Version erscheint Townfall auch auf dem PC. Für Xbox-Spieler sieht es dagegen weniger erfreulich aus – die Microsoft-Plattform wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bedient.
Dieser Schritt dürfte die Diskussion um Sonys Exklusivstrategie erneut anheizen. Silent Hill ist eine Marke, die traditionell plattformübergreifend stark war, doch Townfall reiht sich nun in die wachsende Liste zeitexklusiver PlayStation-Veröffentlichungen ein.
Für PlayStation-Besitzer bedeutet das: Sie erleben den nächsten Silent Hill-Ableger als Erste. Für alle anderen heißt es warten – und hoffen, dass die Verzögerung von Silent Hill Townfall nicht allzu lang ausfällt.
Spiele die Sony bis April 2026 veröffentlichen wird/hat: Saros, Marathon, God of War Sons of Sparta
Spiele die Microsoft bis dahin veröffentlichen wird: ……………………………
An diejenigen die gefrustet sind und Fake News verbreiten, dass von Sony keine Spiele kommen, weil sie sich, genau wie es auch Microsoft macht, sich einen Exklusiven Deal gesichert haben. 😉
Mit Sons of Sparta schon mal den ersten Flop geliefert. Wird Marathon der nächste Flop? Gut möglich, mal sehen.
Wie kommst du darauf das es ein Flop ist ? Also bei meistgespielten ist es ganz vorne auf der PlayStation. Oder meinest du das eher wegen den durchschnittlichen Bewertungen auf metacritic ? Im Store selber die es gekauft haben, wird es positiv bewertet.
Metacritic zählt nur, wenn Sony Spiele schlecht abschneiden. Wenn MS Spiele durchwachsene Wertungen bekommen, dann ist das unerheblich! 😉
Wie war es denn letztes Jahr? Und das Jahr hat ja eben erst angefangen. Außerdem kann ich die ganzen Sony Spiele dann auf meiner Xbox Next sowieso zocken, also alles gut.
Das ist schon seltendämlich von Sony! So kann man Geld unntöig verbrennen. MS wird das nicht die Bohne jucken und die paar Gamer die sich drüber aufregen, was durchaus legitim ist weil diese Zeitexclusivität einfach scheiße ist, haben entweder kein Interesse oder holen es dann eben später. Welchen solchen Games kauft heute keiner mehr extra ne Konsole, noch dazu leben die noch vom guten Ruf von früher.
Das Ziel von Sony ist es den Markt komplett zu dominieren…sie haben gesagt sie wollen die User noch mehr in den PSN Store zwängen. Wenn die Xbox Hardware global vielleicht noch nen Marktanteil von 15% hat ist jetzt die Zeit zum finalen Schlag auszuholen und sich die 15% (oder zumindest möglichst viel davon) auch noch zu krallen damit die Kohle dieser User künftig im Sony Store landet.
Nintendo dominiert aber den Markt und es sieht nicht danach aus, ob Sony sie verdrängen wird (bei weniger Konsolen und Firstparty Spielen Verkäufen als zur PS4 Ära).
Und wegen dem Silent Hill Squel wird niemand, aber auch wirklich niemand die Konsole wechseln, besonders nicht wenn es nir zeitexclusive ist.
absolut, in den letzten knapp 10 Jahren hat Nintendo den Videospielmarkt ziemlich krass dominiert, und die Switch 2 verlauft sich soweit ich weiss auch recht gut… naja, wenigstens eine letzte Konsole noch mit exklusiven Meisterwerken
Na hoffentlich verkaufen sich Fable und Halo auf der Playstation 5 dann richtig gut, damit Sony die fetten Gewinne aus dem Verkauf dieser Spiele mal in die Zeitexklusivität richtig wichtiger und bedeutender AAA Games investieren kann um der Xbox Hardware den finalen Todesstoß zu geben 😅. Chefstratege Phil Spencer…
Du bist wirklich so ein Träumer 😄🤭
Die fetten gewinne macht hier eher MS bei Sony um noch mehr gute Gamepass Deals zu bringen KCD 1 & 2 zbs. schmeckt schon 😀
Die machen beide fette Gewinne nur in etwas unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Microsoft als Megapublisher und Sony als Plattformbetreiber.
„Wer hat’s erfunden?“….MS und nicht Sony, für Playstation Spieler waren die Xbox 360 Zeiten echt hart.
Bei jedem großen COD DLC-Release mussten sich die Blauen gedulden, während die Xbox-Community die neuen Karten 30 Tage früher spielten. Oder Spiele wie Splinter Cell die es exklusiv nur für die Xbox gab.
Fand das schon damals beschießen und daran hat sich bis heute nichts geändert. Entweder ein Spiel exklusiv für eine Plattform oder Multi. Diese Zeitexklusivität find ich bescheuert.
Zeitexclusive ist deutlich besse als Exclusivität, aber wer Exklusivität für Firstparty Games gut findet, bei dem läuft eh etwas verkehrt, für mich auch keine Aussage eines Gaming liebenden.
Ja, ist definitiv und richtig und auch schade bzw. doof.
Heutzutage geht es jedoch auch oft um Zeiträume von einem Jahr oder mehr. Da sind/waren 30 Tage, nach heutigem Maßstab, schon wieder human.
Dämlich aber auch nicht tragisch. Ich hätte mir es auch auf Xbox nicht sofort geholt. Also ist die Wartezeit für mich egal bzw. gönn ich mir es maximal im Sale ^^
Der PC ist doch nun auch eine Xbox, also kommt es auch für Xbox oder nicht ? 🤭 Obwohl, Steam ist halt nicht Xbox.
Jetzt schon neidisch 😂😂🤭 …
Worauf sollte man neidisch sein? Mir fällt da absolut nichts zu ein.
Das weißt du ganz genau 😉😁
Sonst hätte ich es ja nicht geschrieben, oder?
Du wirst schon sehen 😉😁😄
Ich glaube kaum das es mich sonderlich tangieren wird. Wenn ich freie Store-Wahl haben wollte, würde ich nur auf dem PC spielen.
Ist halt schon attraktiv nicht nur an einem Store gebunden zu sein 🙂 für mich als Konsumenten ist das einfach nur eine Win Win Situation.
Anscheinend lohnt es sich für die Entwickler einen Deal zu machen, anstatt es auf mehrere Plattform zu bringen 🤷🏻 Werden ja nicht gezwungen
Wo steht das es zeitlich exklusiv ist? Sony hält damit doch nie hinterm Berg und zeigt das immer in den Trailern. Es ist ein sehr kleines Team das daran werkelt, weshalb ich eher glaube das die Xbox-Version erstmal hinten an steht, um sich auf die großen Plattformen zu konzentrieren. Passiert in letzter Zeit ja öfters.
Bei was den alles 🤔 ??
Ich warte auf eine Antwort, und nein, Silent Hill ist kein kleines Team und besonders kein kleines Franchise wo deine Aussage vielleicht ziehen würde.
Erstmal ist Silent Hill kein Team. Zweitens das Entwickler-Studio hinter Silent Hill: Townfall heißt Screen Burn Interactive – ein in Glasgow ansässiges Indie-Entwicklungsteam. Somit stimmt die Aussage von Fayedog
Nein, die Aussage stimmt überhaupt nicht, das Spiel wurde exclusive zeitlich eingekauft.
Es passt an dieser Aussage alles bis auf das mit der zeitlichen Exklusivität.
Dann heißt es für alle Xbox only gamer wohl wieder gut 1 Jahr warten die sich für den Titel interessieren und sich darauf gefreut haben.
Multiplattformer tangiert das dann ehr weniger.
Bei solchen Titeln finde ich eine zeitexklusivität ehr schade da sie keine Hausmarken wie z.b. God Of War sind. Das spaltet nur unnötig.
Sony will halt um jeden Preis den 2. Platz im Videospielsektor gegen Microsoft behaupten
obwohl sie damals bei der Ps1/2 selbst mit Third Place geworben haben 😂
aber ok, Platz 2 ist natürlich noch besser