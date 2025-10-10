Silent Hill: Townfall: Möglicher Release-Termin März 2026 geleakt

Im Netz ist ein potenzieller Release-Termin für Silent Hill: Townfall aufgetaucht. Das Datum für das Horrorspiel des Entwicklers No Code wurde auf der Seite eines mexikanischen Händlers gefunden.
Als Datum wurde dort der 26. März 2026 für die PS5-Version hinterlegt. Er dürfte aber auch für alle anderen Plattformen gelten, sofern er zutrifft.
Die Seite Biohazard Ultimate gibt diesen Termin via Facebook ebenfalls an und fügt hinzu, dass für diesen Monat ein Silent Hill Showcase erwartet wird, bei dem es auch den ersten Trailer zu Silent Hill 1 Remake geben soll.
Ob an den Gerüchten was dran ist, gilt es wie immer abzuwarten.
Mehr Silent Hill ist immer gut, bin gespannt auf das Showcase 🙂
Wie war das noch – townfall wird kein richtiges Spiel, oder?
Hab bisher noch gar nichts von dem Titel gehört, merkwürdig 🤔.
Ist das ein Spinoff oder DLC?
Scheint mir ein eigenständiges Spiel zu werden
Einmal Silent Hill 2 Remake für die Xbox bitte. Wenn es geht noch diesen Monat
Ich habe diese Spiele nie gespielt aber könnte mir vorstellen damit anzufangen
Nie was davon gehört