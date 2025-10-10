Silent Hill: Townfall: Möglicher Release-Termin März 2026 geleakt

Image: Konami

Silent Hill: Townfall könnte den neusten Gerüchten zufolge im März 2026 erscheinen.

Im Netz ist ein potenzieller Release-Termin für Silent Hill: Townfall aufgetaucht. Das Datum für das Horrorspiel des Entwicklers No Code wurde auf der Seite eines mexikanischen Händlers gefunden.

Als Datum wurde dort der 26. März 2026 für die PS5-Version hinterlegt. Er dürfte aber auch für alle anderen Plattformen gelten, sofern er zutrifft.

Die Seite Biohazard Ultimate gibt diesen Termin via Facebook ebenfalls an und fügt hinzu, dass für diesen Monat ein Silent Hill Showcase erwartet wird, bei dem es auch den ersten Trailer zu Silent Hill 1 Remake geben soll.

Ob an den Gerüchten was dran ist, gilt es wie immer abzuwarten.

