Silent Hill: Townfall: Neuer Trailer zeigt verlassene Insel

Mit Silent Hill: Townfall erhält die Horrorreihe im September einen neuen Ableger, der im September exklusiv auf PS5 startet.

Silent Hill: Townfall rückt mit einem neuen Trailer und konkreten Release-Details näher an die Veröffentlichung heran und setzt dabei auf eine dichte, psychologisch aufgeladene Atmosphäre.

Der neue Trailer führt auf die abgelegene Insel St. Amelia, die im Zentrum der Handlung steht. Dort wird Simon Ordell zurückgerufen, um „die Dinge wieder in Ordnung zu bringen“, nur um eine Stadt vorzufinden, die unter schwerem Nebel liegt und scheinbar verlassen wirkt – jedoch keineswegs leblos.

Im Verlauf der Geschichte wird Simon zunehmend tiefer in die Geheimnisse der Insel gezogen. Getrieben von der Suche nach Antworten über seine Verbindung zu dem Ort und seinen Bewohnern, entdeckt er Fragmente einer Vergangenheit, die langsam an die Oberfläche dringen.

Der Trailer setzt dabei stark auf Andeutungen und Atmosphäre statt auf direkte Konfrontation. Die präsentierte Spielwelt wirkt still, bedrückend und von einer unterschwelligen Präsenz geprägt, die typisch für die Silent-Hill-Reihe ist.

Begleitend zum Trailer wurde zudem bestätigt, dass das Spiel zum Launch mit Vorbesteller-Boni angeboten wird.

Silent Hill: Townfall erscheint am 24. September exklusiv zeitlich für PlayStation 5.