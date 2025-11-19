Silent Hill: Townfall: Release-Termin im März 2026 immer wahrscheinlicher

Image: Konami

Es gibt einen neuen Hinweis, der einen Release von Silent Hill Townfall im März 2026 immer wahrscheinlicher werden lässt.

Die Hinweise bezüglich des Termins für die Veröffentlichung von Silent Hill Townfall verdichten sich. Der mexikanische Online-Shop Liverpool gab kürzlich den 26. März 2026 als Release-Termin für das Horrorspiel an. Nach Bekanntgabe wurde das Datum schnell wieder entfernt.

Ganz neu ist das Datum aber nicht, es kursierte schon vor Wochen durchs Netz.

Offiziell nannte Konami bisher weder einen Zeitrahmen für die Veröffentlichung noch für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird.

2 Kommentare Added

  1. Drakeline6 178615 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 19.11.2025 - 13:36 Uhr

    so viel Silent Hill 😀
    Ich finds Klasse.
    Jetzt bitte noch Castlevania.

  2. Katanameister 246300 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.11.2025 - 13:37 Uhr

    Bisher ist es doch eher ruhig um den Titel gewesen, besonders gehyped bin ich nicht.

