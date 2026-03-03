Silent Hill: Townfall: Video zeigt erstmals das Studio hinter dem neuen Horror

Silent Hill: Townfall
Image: Konami

Silent Hill Townfall erhält erstes Behind‑the‑Scenes‑Feature über Studio, Team und Atmosphäre.

Das neue Behind‑the‑Scenes‑Material zu Silent Hill Townfall bietet einen direkten Blick in die Arbeit von Screen Burn, dem in Glasgow ansässigen Entwicklungsstudio. Der erste Teil des Features zeigt das Team in offener Atmosphäre und vermittelt Eindrücke aus dem Studioalltag, wie er ursprünglich während der Silent Hill Transmission präsentiert wurde.

Silent Hill Townfall rückt dabei die Menschen hinter dem Projekt in den Mittelpunkt und zeigt, wie das Team seine kreative Umgebung nutzt, um die Stimmung des Spiels zu formen. Die Aufnahmen geben Einblick in die Arbeitsweise des Studios und die Atmosphäre, die während der Entwicklung entsteht.

Das Horrorspiel erscheint neben dem PC dieses Jahr zunächst zeitlich exklusiv für PlayStation 5. Eine Veröffentlichung für Xbox Series X|S erfolgt später.

  1. Katanameister 343980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.03.2026 - 14:41 Uhr

    Sehe bei Silent Hill eine Übersättigung kommen, gerade wenn man sich den zukünftigen Plan für die Reihe vor Augen führt, so wirklich spricht mich dieser Teil nicht an, f war schon mehr als grenzwertig mit dem Kampfsystem.

