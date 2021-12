Silent Hills: TGA 2021 Erwähnung war nur eine Anspielung, laut Del Toro

In den vergangenen Jahren und Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass an einem neuen Silent Hill-Spiel gearbeitet wird. Doch bis heute hat Konami keine Fortsetzung der beliebten Horrorspielreihe angekündigt.

Einziges Lebenszeichen war eine technische Demo namens P.T., die von Kojima Productions vor der Trennung von Konami entwickelt wurde.

Diese Demo war angeblich ein Vorgeschmack für einen von Kojima entwickelten Titel mit dem Namen Silent Hills, an dem sowohl Del Toro als auch der legendäre Horror-Manga-Autor und -Zeichner Junji Ito beteiligt sein sollte. Doch aus dem Vorhaben wurde nichts.

Del Toro hat seine Abneigung gegen den Schritt von Konami deutlich gemacht, und in einem kürzlichen Interview im Happy Sad Confused-Podcast erklärte er, dass die Bemerkung bei den Game Awards nur ein weiterer Seitenhieb gegen Konami war und dass er nicht an einem neuen Silent Hill-Spiel arbeite, und ging sogar so weit zu sagen, dass er sich nicht vorstellen könne, sich in Zukunft jemals wieder an einer Spielentwicklung zu beteiligen.

„Es ist einfach eines dieser Dinge in meinem Leben, die keinen Sinn ergeben. Ich wollte Konami einfach nur in die Rippen verpassen, weil ich es nicht verstehe. Das war so perfekt, was wir vorhatten, war so packend.“